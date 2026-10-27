Subtel instruye bloqueo de cerca de 2 mil sitios de TV pirata para resguardar la privacidad y datos personales

Con foco en la seguridad digital y protección de datos de las personas, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) dio a conocer un procedimiento que busca resguardar la privacidad, datos personales y evitar el robo de información de la ciudadanía, mediante el bloqueo de contenidos piratas transmitidos en plataformas informales y de streaming no autorizados.

De acuerdo con estimaciones del sector, en Chile existen cerca de 1 millón de suscripciones a servicios ilegales de televisión y streaming.

Dicho procedimiento responde a un fallo judicial impulsado por el 19° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la acción judicial presentada por Warner Bros. por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual y dispuso el bloqueo de los sitios como MagisTV, FlujoTV, XuperTV y sus variantes espejo y dinámicas, en coordinación con la “Alianza contra la Piratería Digital”.

Tras la resolución, Subtel avanzó con su rol de oficiar a los proveedores de servicios de internet GTD, Directv, Entel, WOM, Mundo, ClaroVTR, Netline y Movistar para dar cumplimiento a la orden y estableció un plazo de máximo cinco días para ejecutar la medida.

En ese marco, a octubre de 2026, este trabajo intersectorial ha permitido bloquear un total de 1.954 URL vinculadas a servicios de IPTV ilegal.

Entre las plataformas y servicios asociados a los dominios identificados se encuentran MagisTV, FlujoTV, XuperTV, Cuevana, Oleada TV, Stella TV, TeleLatino, PelisPlus, Cinecalidad y Fútbol Libre, además de sus distintas variantes y sitios “espejo”.

URL BLOQUEADAS POR MES:

• Junio: 221 URL

• Julio: 180 URL

• Agosto: 469 URL

• Septiembre: 319 URL

• Octubre: 765 URL

• Total: 1.954 URL

En esa línea y para hacer frente a este fenómeno, la Subtel actúa en estricto apego al marco institucional a través del siguiente protocolo:

1. Resolución o Fallo Judicial: Los Tribunales de Justicia emiten una orden de bloqueo tras verificar la vulneración de derechos o la presencia de actividades ilícitas.

2. Instrucción de Subtel: La Subsecretaría emite los oficios normativos dirigidos a las empresas proveedoras de internet (ISP) con el listado detallado de URL, direcciones IP y dominios a dar de baja entregados por la Alianza contra la Piratería Digital.

3. Ejecución Técnica por Operadores: Los proveedores de internet aplican las restricciones de acceso en sus redes en todo el territorio nacional.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, señaló que "acceder a servicios de TV pirata no solo es consumir contenido no autorizado: es abrirle la puerta al cibercrimen. Al instalar estas aplicaciones informales, los usuarios exponen sus claves bancarias, datos personales y dispositivos a hackeos y estafas, sin ningún tipo de respaldo ni protección".

La autoridad de Subtel agregó que "nuestra prioridad es cuidar a las personas y asegurar un entorno digital protegido. Al usar una app o sitio pirata, el usuario le entrega la llave de sus datos personales a organizaciones desconocidas. Con estos bloqueos cortamos la cadena del ciberdelito y promovemos una oferta lícita que sí garantiza resguardo de datos y soporte, como es la que ofrece la industria de telecomunicaciones formal de Chile".

(Imagen referencial: Pixabay)

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