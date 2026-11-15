Subsecretario Pavez admite que paro de camioneros alteró prioridades del Gobierno

La presión ejercida por los camioneros durante las movilizaciones de la última semana terminó influyendo en las prioridades del Gobierno, según reconoció el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien defendió la negociación que permitió alcanzar un acuerdo con los principales gremios del transporte de carga. La autoridad aseguró que el Ejecutivo logró enfrentar el conflicto mediante el diálogo y propuestas concretas, aunque admitió que la magnitud de las protestas obligó a responder a una situación que alteró la agenda gubernamental.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, Pavez abordó las negociaciones desarrolladas tras la convocatoria nacional de los transportistas, quienes exigían medidas para enfrentar el aumento de los combustibles y entregar mayor estabilidad a sus costos operacionales.

“El gobierno soluciona un paro de camioneros recurriendo a las artes de la política. Eso significa diálogo, eso significa propuestas concretas arriba de la mesa que excedan solamente el beneficio de los transportistas”, señaló el subsecretario.

El acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo, la Confederación Nacional del Transporte de Carga y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones contempla una rebaja de $142 por litro de diésel y de $39 por litro de bencina, además de establecer un techo al precio de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027, entre otras medidas.

Las negociaciones se desarrollaron después de que el malestar del sector por el alza de los combustibles, registrada en marzo, derivara en una movilización nacional iniciada el martes pasado.

Pavez sostuvo que el Gobierno mantenía conversaciones con los representantes del gremio antes de que se concretaran las protestas y explicó que el seguimiento de su desarrollo permitió evaluar las medidas necesarias para enfrentar el conflicto.

“Hay un diálogo permanente con los camioneros. Otra cosa es que otras cosas uno ve cuando se concreta y uno monitorea la magnitud de la movilización. Esto es parte de lo que cualquier gobierno puede enfrentar en materia de conflictos sociales y lo que corresponde es solucionarlo”, indicó.

GOBIERNO RECONOCE IMPACTO DE LA MOVILIZACIÓN

Uno de los puntos abordados durante la entrevista fue el efecto que tuvo la presión de los transportistas sobre las decisiones del Ejecutivo, especialmente al comparar los recursos comprometidos para contener el precio de los combustibles con aquellos destinados a enfrentar otras problemáticas, como el desempleo.

Consultado por esta situación, el subsecretario reconoció que “evidentemente que la circunstancia de tener una movilización importante también afecta las prioridades del gobierno, eso sin ninguna duda, no podemos desconocerlo”.

Pese a ello, defendió la necesidad de responder a los conflictos sociales que surgen durante una administración, incluso cuando obligan a modificar la planificación inicial.

“El gobierno tiene que hacerse cargo de la realidad que tiene en cuanto a la proyección de ciertas crisis y también frente a situaciones de facto que pueden alterar la agenda, porque para eso está el gobierno, para poder gobernar”, respaldó las decisiones del Ejecutivo.

La autoridad también destacó que, durante las movilizaciones, se mantuvo el monitoreo de las carreteras y de las eventuales consecuencias sobre el abastecimiento y el orden público.

En ese contexto, aseguró que “no hubo afectaciones severas al abastecimiento, no hubo problemas graves de orden público, hubo personas detenidas a lo largo de todo el país por situaciones puntuales. Por lo tanto, el gobierno siempre mantuvo muy fino el pulso de la movilización con canales permanentes de diálogo”.

PAVEZ DEFIENDE UNA MIRADA DE LARGO PLAZO

El subsecretario insistió en que la respuesta frente a las movilizaciones debe compatibilizar las necesidades inmediatas con la planificación del Gobierno para los próximos años.

En ese sentido, planteó que las decisiones del Ejecutivo no pueden limitarse a resolver las dificultades del momento, sino que también deben considerar sus efectos futuros.

“Un gobierno responsable no puede estar solamente mirando el fin de mes, tiene que estar mirando los próximos tres, cuatro, cinco años”, agregó.

Las declaraciones de Pavez se producen en una semana marcada tanto por el conflicto con los camioneros como por una caída en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, que alcanzó su nivel más bajo desde el inicio de su mandato, según los antecedentes conocidos durante la jornada.

PURANOTICIA