Sube a tres la cifra de chilenos fallecidos por los terremotos en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el fallecimiento de dos nuevas personas de nacionalidad chilena producto de los terremotos ocurridos en Venezuela. De esta manera, ya serían tres los connacionales muertos en la tragedia.

"Ambos casos han sido confirmados por familiares de las víctimas a la Cancillería, la cual se encuentra en contacto con ellos entregando asistencia, orientación y contención", señaló en un comunicado.

"El ministerio expresa sus condolencias a las familias de los connacionales fallecidos en este trágico evento", añadió.

Previamente, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó el fallecimiento del segundo ciudadano chileno en Venezuela.

En el programa Estado Nacional de TVN, señaló que "hemos recibido la noticia de un segundo chileno que habría perdido la vida, estaba allá hace mucho tiempo, con hijos, hijas venezolanas grandes".

Pavez añadió que los familiares "ya se han puesto en contacto con el personal mínimo que hay en Chile para poder ayudar en lo que se pueda".

Aunque no entregó la identidad, en las últimas horas se reportó la desaparición de Tomás Pribanic Boesze, de 73 años, un ciudadano chileno que vivía en La Guaira.

De acuerdo a estas informaciones, su esposa figura en los registros oficiales venezolanos como fallecida producto del derrumbe de su edificio.

La primera persona chilena fallecida en el terremoto doble fue Erika Ramírez, 44 años, quien nació en Venezuela, pero recibió la nacionalidad chilena por su madre.

Erika Ramírez era maquilladora profesional, creadora de contenido en redes sociales y durante un tiempo trabajó en el canal Venevisión donde maquillaba a animadoras y participantes de concursos de belleza. Además, era madre de un joven de 21 años, próximo a graduarse de la universidad.

PURANOTICIA