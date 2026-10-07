"Soy inocente, estoy muy tranquila": Cathy Barriga reitera su postura y su nueva defensa pediría postergar el juicio

"Soy inocente, estoy muy tranquila", declaró Cathy Barriga al llegar al Centro de Justicia para participar en la audiencia de preparación de juicio oral en su contra, instancia que podría ser postergada nuevamente a solicitud de su nueva defensa penal pública.

La audiencia está fijada en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago y tiene como objetivo discutir las pruebas que presentarán tanto la Fiscalía Metropolitana Oriente como la Defensoría Penal Pública de Barriga, además de los testigos y peritos que serán considerados en el proceso.

Barriga, acusada por diversos delitos de corrupción durante su gestión entre 2016 y 2021, debió recurrir a defensores penales públicos luego de la denuncia presentada por su abogado particular, Cristóbal Bonacic. En este contexto, la nueva defensa solicitaría más tiempo al tribunal para estudiar la acusación.

La Fiscalía Metropolitana Oriente acusó a Barriga por fraude al fisco por cerca de 33.500 millones de pesos, además de falsificación y uso de instrumento público falsificado, malversación reiterada de caudales públicos y negociación incompatible.

Por estos delitos, el Ministerio Público solicitó penas que, en conjunto, superan los 23 años de cárcel. El detalle contempla 10 años y un día por fraude al fisco, 7 años por falsificación, 5 años y un día por malversación y 541 días de reclusión menor por negociación incompatible.

En tanto, el Consejo de Defensa del Estado, en calidad de querellante, pidió 37 años de presidio en contra de Barriga, a quien acusa de encabezar, junto a otros funcionarios, una estructura administrativa destinada a evadir controles financieros internos.

Según la acusación, esta situación le habría permitido realizar gastos sin respaldo presupuestario y manipular de manera sistemática la contabilidad municipal durante el periodo comprendido entre 2016 y 2021.

El CDE calcula un perjuicio fiscal de $32.884 millones, derivado de la sobre ejecución del gasto, el ocultamiento de obligaciones financieras, la eliminación de deudas de la contabilidad oficial y el uso irregular de certificados de disponibilidad presupuestaria.

Entre los gastos observados figuran eventos masivos, campañas comunicacionales, programas sociales sin respaldo financiero y pagos a proveedores cuyos servicios ya estaban comprometidos, situación que habría generado deudas trasladadas a ejercicios posteriores.

Durante la preparación de juicio oral se discutirán las pruebas que presentarán la Fiscalía y la Defensa Penal Pública de Barriga, además de los testigos y peritos que podrían participar en el eventual juicio.

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