Solicitan vía Transparencia conocer comunicaciones entre ministro Rabat y Presidente Kast por rebajas de penas

Los diputados del Partido Comunista Luis Cuello, Sofía González y Daniela Serrano anunciaron que presentarán una solicitud de acceso a la información pública, a través de la Ley de Transparencia, para esclarecer el grado de conocimiento que tuvo el Presidente José Antonio Kast sobre las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.

La acción busca acceder a correos electrónicos, memorándums, oficios y otros antecedentes de las comunicaciones entre el ministro de Justicia, Fernando Rabat, el subsecretario Luis Silva y la Presidencia de la República, con el objetivo de determinar qué información fue transmitida al mandatario, cuándo fue informado y si existieron coordinaciones previas a la aprobación de estos beneficios.

Al respecto, Cuello señaló que “vamos a presentar una petición por transparencia para poder establecer y conocer cuáles son o cuáles fueron las comunicaciones internas, memorándums, oficios, correos electrónicos, entre el ministro Rabat, el subsecretario Silva y el gabinete y el Presidente José Antonio Kast".

Añadió que "hoy día tenemos muchas certezas relativas a, por supuesto, la ilegalidad del actuar del ministro de Justicia y también del subsecretario Silva, pero lo que no se sabe todavía a ciencia cierta es qué grado de conocimiento tiene el Presidente Kast respecto del otorgamiento de las rebajas de condenas a peligrosos pederastas y también a criminales de lesa humanidad”.

Por su parte, la diputada González cuestionó la falta de claridad sobre las responsabilidades de las autoridades y destacó la importancia de transparentar las comunicaciones al interior del Gobierno: “El Gobierno ha entrado a un túnel sin salida en donde cada vez es más oscuro. La información no es clara, no sabemos quién sabía, quién no sabía, cuáles eran las comunicaciones y hasta dónde está el alcance respecto de las responsabilidades de haber liberado, de haber rebajado condenas de violadores y abusadores de niños y niñas. Es por eso que esta acción va en línea con otras acciones que estamos desplegando para poder cruzar información y por sobre todo que la ciudadanía sepa de la verdad”.

En tanto, la diputada Daniela Serrano enfatizó la necesidad de esclarecer el grado de conocimiento del Presidente Kast sobre las rebajas de condenas y las eventuales responsabilidades de las autoridades del Ministerio de Justicia:

”Es muy importante establecer cuáles son las responsabilidades que no solamente competen al ministro, sino que a sus dos subsecretarios y, por tanto, también queremos saber cuánto conocimiento tenía el Presidente de la República sobre esta situación, porque los ministros no se mandan solos, los nombra el Presidente de la República. Me imagino que ante una decisión tan delicada como esta, el Presidente estaba en conocimiento de aquello y por tanto solicitamos esto por transparencia”, manifestó.

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