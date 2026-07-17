Solicitan evacuar el sector Campamento Ribera del Río en Talagante por crecida del río Mapocho

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres activó la mensajería SAE.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Campamento Ribera del Río en la comuna de Talagante, región Metropolitana.
El organismo informó que la petición se realizó debido a la crecida del río Mapocho.
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó la mensajería SAE.
La entidad hizo un llamado a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".
Además, pidió que "durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".
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