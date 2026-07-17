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Solicitan evacuar el sector Campamento Ribera del Río en Talagante por crecida del río Mapocho

Solicitan evacuar el sector Campamento Ribera del Río en Talagante por crecida del río Mapocho

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Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres activó la mensajería SAE.

Solicitan evacuar el sector Campamento Ribera del Río en Talagante por crecida del río Mapocho
Viernes 17 de julio de 2026 13:49
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Campamento Ribera del Río en la comuna de Talagante, región Metropolitana.

El organismo informó que la petición se realizó debido a la crecida del río Mapocho.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó la mensajería SAE.

La entidad hizo un llamado a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Además, pidió que "durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades". 

(Imagen referencial)

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