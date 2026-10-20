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Solicitan evacuar el campamento Ribera del Río en Talagante ante desborde del río Mapocho

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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, activó la mensajería SAE.

Solicitan evacuar el campamento Ribera del Río en Talagante ante desborde del río Mapocho
Martes 20 de octubre de 2026 19:17
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el campamento Ribera del Río en la comuna de Talagante ante el desborde del río Mapocho.

El organismo informó que para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, activó la mensajería SAE.

Senapred hizo un llamado a "mantener la calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Además, recordó que durante la evacuación, "no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

(Imagen referencial)

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