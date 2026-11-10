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SNA cuestiona paro de camioneros por alza de combustibles: "Los bloqueos no son el camino"

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El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, espera que las autoridades y los transportistas "den urgencia al diálogo y alcancen acuerdos que permitan poner fin" a la movilización.

SNA cuestiona paro de camioneros por alza de combustibles: "Los bloqueos no son el camino"
Martes 10 de noviembre de 2026 13:38
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El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, cuestionó el paro de camioneros que se desarrolla en distintas zonas del país, esperando que las autoridades y los transportistas "den urgencia al diálogo y alcancen acuerdos que permitan poner fin" a la movilización.

A través de una declaración pública, el líder gremial manifestó que "entendemos la preocupación de los transportistas por el alza de los combustibles. Los agricultores también enfrentamos mayores costos para producir y llevar los alimentos a destino. Sin embargo, los bloqueos de carreteras no son el camino".

Añadió que estas medidas "afectan a las personas, dificultan el abastecimiento y ponen en riesgo el trabajo de productores, transportistas y miles de familias que dependen de la agricultura".

Walker señaló que "estamos iniciando la temporada de exportación de fruta fresca. Son productos perecibles que requieren una cadena logística oportuna y continua. Una demora puede comprometer su calidad y el esfuerzo de toda una temporada. Agricultores y camioneros somos parte de esa misma cadena: nos necesitamos para abastecer al país y cumplir nuestros compromisos con el mundo".

Complementó que el Gobierno "anunció una propuesta para contener las próximas alzas de los combustibles. Esperamos que las autoridades y los transportistas den urgencia al diálogo y alcancen acuerdos que permitan poner fin a la paralización, resguardando el libre tránsito y la actividad productiva".

Finalmente, expuso que "este ha sido un año difícil para los agricultores, marcado por mayores aranceles, dificultades climáticas por El Niño y un alza sostenida de costos. No podemos seguir sumando problemas a un sector ya golpeado".

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