SNA cuestiona paro de camioneros por alza de combustibles: "Los bloqueos no son el camino"

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, cuestionó el paro de camioneros que se desarrolla en distintas zonas del país, esperando que las autoridades y los transportistas "den urgencia al diálogo y alcancen acuerdos que permitan poner fin" a la movilización.

A través de una declaración pública, el líder gremial manifestó que "entendemos la preocupación de los transportistas por el alza de los combustibles. Los agricultores también enfrentamos mayores costos para producir y llevar los alimentos a destino. Sin embargo, los bloqueos de carreteras no son el camino".

Añadió que estas medidas "afectan a las personas, dificultan el abastecimiento y ponen en riesgo el trabajo de productores, transportistas y miles de familias que dependen de la agricultura".

Walker señaló que "estamos iniciando la temporada de exportación de fruta fresca. Son productos perecibles que requieren una cadena logística oportuna y continua. Una demora puede comprometer su calidad y el esfuerzo de toda una temporada. Agricultores y camioneros somos parte de esa misma cadena: nos necesitamos para abastecer al país y cumplir nuestros compromisos con el mundo".

Complementó que el Gobierno "anunció una propuesta para contener las próximas alzas de los combustibles. Esperamos que las autoridades y los transportistas den urgencia al diálogo y alcancen acuerdos que permitan poner fin a la paralización, resguardando el libre tránsito y la actividad productiva".

Finalmente, expuso que "este ha sido un año difícil para los agricultores, marcado por mayores aranceles, dificultades climáticas por El Niño y un alza sostenida de costos. No podemos seguir sumando problemas a un sector ya golpeado".

PURANOTICIA