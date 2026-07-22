Sistema frontal deja 13 personas fallecidas, más de 3.400 damnificados y 100 viviendas destruidas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realizó un nuevo balance sobre el sistema frontal que ha afectado a diversas zonas del país, y que ha dejado a 13 personas fallecidas.

Hasta las 08:00 horas de este miércoles 22 de julio, se registran 3.469 personas damnificadas, 1.552 albergadas y 63.515 personas permanecen aisladas, de las cuales, 40.111 se encuentran en Coquimbo y 22.224 en Atacama.

Respecto a las viviendas, 100 están destruidas, 3.547 con daño mayor, 20.912 con daño menor y 1.601 están con daños en evaluación. En Coquimbo se reportan 44 viviendas destruidas y más de 5 mil con algún tipo de daño.

Además, desde el 14 de julio se han enviado un total de 162 mensajes SAE, principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, mencionó que este miércoles saldrá un tercer vuelo con destino a la región de Atacama, que llevará cerca de nueve toneladas de ayuda "en elementos de primera necesidad, solicitados por las distintas comunas, totalizando un poco más de 160 toneladas de elementos enviados a las regiones de Coquimbo y Atacama".

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que "la alerta meteorológica está cancelada, y por lo tanto, no hay rangos de aviso de alerta meteorológica para la zona más afectada por el sistema frontal".

"En las regiones de Atacama y Coquimbo no hay precipitaciones proyectadas para los próximos cinco días, lo que es una buena noticia para poder llevar adelante las tareas de recuperación de la infraestructura vial y eléctrica en nuestro país", agregó.

Asimismo, anunció que el Ministerio de Educación decidió suspender las clases el resto de la semana en la región de Coquimbo, la provincia de Huasco y la comuna de Tierra Amarilla.

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