Sismo de mediana intensidad se percibió en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana: epicentro se localizó al norte de La Ligua

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile indicó que el temblor tuvo una latitud de -32.30, una longitud de -71.22 y una profundidad de 26 kilómetros.
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 17:52 horas de este lunes en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile indicó que el movimiento telúrico se localizó a 18 kilómetros al norte de La Ligua.
El organismo informó que el temblor tuvo una magnitud de 4.4.
El sismo tuvo una latitud de -32.30, una longitud de -71.22 y una profundidad de 26 kilómetros.
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Coquimbo
Región: Valparaíso
Región: Metropolitana de Santiago
Curacaví: III
Macul: II
PURANOTICIA