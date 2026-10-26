Sismo de mediana intensidad se percibió en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana: epicentro se localizó al norte de La Ligua

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 17:52 horas de este lunes en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile indicó que el movimiento telúrico se localizó a 18 kilómetros al norte de La Ligua.

El organismo informó que el temblor tuvo una magnitud de 4.4.

El sismo tuvo una latitud de -32.30, una longitud de -71.22 y una profundidad de 26 kilómetros.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Coquimbo

Salamanca: III

Región: Valparaíso

La Ligua: V

Zapallar: IV

Quillota: IV

Valparaí­so: IV

Región: Metropolitana de Santiago

Curacaví­: III

Macul: II

PURANOTICIA