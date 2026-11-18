El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció nuevos ajustes para facilitar el acceso de las personas de 65 años y más a la exención del 100% del pago de contribuciones de la vivienda principal.

Acogiendo las sugerencias de los contribuyentes, el SII simplificó este trámite para que la declaración de vivienda principal pueda realizarse en pocos pasos.

Explicó que al ingresar con su RUT y acceder a “Mis Propiedades”, la aplicación desplegará automáticamente todos los roles asociados al contribuyente en la comuna, por lo que solo deberá excluir aquellos que no correspondan a su vivienda principal y enviar la declaración.

Además, al realizar este trámite hasta el 31 de diciembre inclusive, los usuarios que cumplan con los requisitos podrán acceder a esta exención del 100% del pago de contribuciones a partir de 2027. Pasado este plazo, la solicitud podrá ser ingresada pero la exclusión de pago del impuesto territorial se aplicará al año siguiente de ingresada la solicitud.

200 MIL BENEFICIADOS

La iniciativa, que se enmarca de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, busca beneficiar a más de 200 mil personas del país que hoy cuentan con la edad y cumplen los requisitos establecidos en la ley.

Para acceder a esta medida, el contribuyente debe ingresar a sii.cl, y entrar al Especial Exención de contribuciones para la vivienda principal de personas de 65 años o más, donde encontrará todos los detalles de cómo acceder, guía paso a paso, requisitos y preguntas frecuentas que le ayudarán a realizar la declaración de vivienda principal con la que quedará registrado para acceder al beneficio.

Si bien, las facilitaciones están destinadas para que las personas puedan realizar todo el trámite de manera sencilla en el sitio web, quienes aún tengan dudas pueden realizar sus consultas en la sección contacto web donde se recibirán sus inquietudes y serán atendidas por un funcionario del SII.

Sin perjuicio de ello, las oficinas del SII también se encuentran preparadas para asistir al contribuyente en el ingreso de la declaración y acceder con ello a la exención.

La declaración jurada de vivienda principal debe presentarse solo la primera vez en que se solicita la exención, luego esta se renovará automáticamente si se mantienen los requisitos establecidos en la Ley. Los solicitantes deberán identificar el inmueble que utilizan como residencia habitual y, por tanto, por el que se accederá a la exención del pago del impuesto.

La exención considera además y cuando corresponda, los estacionamientos y bodegas vinculados a la vivienda principal, siempre que se encuentren asociados a ella y ubicados en la misma dirección.

REQUISITOS PRINCIPALES

Para solicitar la exención, las personas deberán cumplir las condiciones establecidas en la ley, entre ellas:

- Tener 65 años o más.

- Ser una persona natural.

- Identificar una propiedad como vivienda principal.

- Presentar la declaración jurada correspondiente ante el SII.

- Encontrarse al día en el pago de las contribuciones.

- Estar al día en el pago de los derechos de aseo municipal.

- Si es copropietario de la vivienda principal, debe poseer al menos el 50% de los derechos del bien raíz.

DIFERENTE AL BAM

Si la persona posee otros inmuebles afectos, estos deberán seguir pagando contribuciones, aunque estas viviendas podrían acceder al Beneficio para Adultos Mayores (BAM), que anualmente el SII asigna automáticamente a quienes cumplen con los requisitos.

Esta exención del 100% de las contribuciones es una medida distinta al beneficio vigente para personas mayores vulnerables económicamente, conocido como BAM, el que permite acceder de manera automática a una rebaja de 50% o 100% de las contribuciones, si los propietarios cumplen con los requisitos establecidos por ley.

Es decir, el BAM no se solicita. Por el contrario, la exención del impuesto territorial debe pedirse a través de una declaración jurada en la que se identifique la vivienda principal de la persona natural mayor de 65 años.

PURANOTICIA