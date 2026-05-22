SII se querelló contra clan familiar que recibió devoluciones de impuestos indebidas: generaron un perjuicio fiscal cercano a $800 millones

El Servicio de Impuestos Internos presentó dos querellas ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo contra siete personas, la mayoría vinculadas por lazos familiares, acusadas de organizar un particular esquema de devoluciones de impuestos fraudulentas.

El líder de la operación, un asesor tributario, informó dividendos inexistentes de una sociedad anónima y, a través de los demás miembros del grupo familiar reclutó a más de 150 personas para obtener devoluciones improcedentes a través de la declaración de declaraciones de impuestos F22 falsas, quedándose con la mayor parte del dinero devuelto por el Estado.

El profesional contable, presentó ante el SII declaraciones juradas falsas informando que la empresa en cuestión había distribuido millonarios dividendos a sus accionistas durante los años 2022 y 2023. El problema era que la sociedad no había distribuido dividendos desde 2020. Los dividendos, por tanto, eran falsos.

Con esa declaración falsa como anzuelo, la organización reclutó a 153 personas, muchas de escasos recursos, sin conocimientos tributarios, prometiéndoles participar en un "negocio legal" relacionado con acciones de una empresa. Les pedían su RUT y su clave de acceso al SII.

El asesor hacía el resto: presentaba las declaraciones de renta a nombre de los reclutados, el Fisco devolvía dineros, y luego los organizadores instruían a cada participante a transferir la mayor parte éste a cuentas bancarias controladas por la red.

El principal involucrado era el jefe de la operación. Su primo, era el reclutador y recibía comisiones de entre $50.000 y $100.000 por cada persona que ingresaba al esquema.

Sus dos hermanas también reclutaban víctimas, la misma función cumplían las hijas y otros parientes que, además, recibían los dineros en sus cuentas bancarias.

Mediante este esquema, 152 personas obtuvieron devoluciones indebidas durante los años tributarios 2021 y 2022, generando un perjuicio fiscal cercano a los $800 millones.

El SII detectó el fraude porque una de las empresas que se suponía había repartido dividendos, no los había distribuido; las sociedades intermedias no cumplían con los requisitos para la presentación de las Declaraciones Juradas que presentó; los créditos asociados a los dividendos eran inexistentes; el análisis patrimonial de los involucrados reveló compras millonarias de acciones y dólares que no se condicen con los ingresos declarados por ninguno de los imputados, entre otras inconsistencias detectadas.

Cabe destacar que el delito tributario imputado, obtención fraudulenta de devoluciones de impuestos, se encuentra sancionado en el artículo 97 N°4 inciso tercero del Código Tributario con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio, más una multa de entre el 100% y el 400% de lo defraudado.

El SII solicitó además que se considere como agravante el uso de asesoría tributaria para cometer el delito y su carácter reiterado.

PURANOTICIA