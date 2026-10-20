SII anuncia rebaja automática de contribuciones para propiedades afectadas por catástrofes en 2026

Con el objetivo de apoyar a las personas propietarias de bienes raíces afectados por catástrofes naturales durante 2026, el Servicio de Impuestos Internos (SII) implementará medidas de alivio tributario en el pago del impuesto territorial, conocido como contribuciones.

Según informó el organismo, estas medidas buscan que la carga tributaria de los inmuebles dañados se ajuste a su situación actual, considerando las consecuencias de las emergencias y la eventual pérdida de valor de las propiedades.

El SII también precisó que los beneficios están dirigidos a inmuebles afectados por incendios, inundaciones, terremotos, temporales u otros eventos de similar naturaleza que provoquen una disminución relevante en el valor de los bienes raíces.

Como primera medida, el organismo aplicará una rebaja proporcional al nivel de afectación del inmueble en las contribuciones correspondientes al segundo semestre de 2026, siempre que se trate de propiedades efectivamente dañadas por una catástrofe y que el SII pueda acreditar dicha afectación.

Una vez finalizado el proceso de evaluación, el Servicio informará directamente a los contribuyentes beneficiados. La rebaja se otorgará de manera automática, por lo que las personas no tendrán que presentar una solicitud para acceder a este beneficio.

CASOS NO CONSIDERADOS

Por otra parte, los propietarios cuyos inmuebles hayan sufrido daños a causa de una catástrofe, pero que no estén incluidos en la medida automática, podrán solicitar una revisión del avalúo fiscal de su propiedad, presentando los antecedentes necesarios para acreditar los perjuicios ocasionados.

Para acceder a este beneficio, las personas deberán ingresar una solicitud de bienes raíces disponible en el sitio web sii.cl, adjuntando documentos que permitan acreditar los daños sufridos, entre ellos:

Certificados o documentos emitidos por organismos públicos competentes , como municipalidades, secretarías regionales ministeriales, gobiernos regionales u otras entidades encargadas de brindar apoyo en situaciones de emergencia.

Fotografías que evidencien los daños ocasionados en la propiedad , además de cualquier otro antecedente o medio de prueba que permita verificar la magnitud de la afectación y la disminución del valor del inmueble.

A partir de los antecedentes entregados, el SII analizará cada caso y determinará si corresponde modificar el avalúo fiscal y/o aplicar una rebaja en las contribuciones, con el propósito de que las obligaciones tributarias reflejen el estado y el valor real de la propiedad después del siniestro.

Las personas que necesiten orientación para realizar este trámite podrán consultar la información disponible en www.sii.cl o acudir a cualquiera de las oficinas del Servicio de Impuestos Internos a lo largo del país, donde recibirán asistencia para presentar la solicitud y reunir la documentación requerida.

Asimismo, si durante 2026 se registran nuevas emergencias, estas medidas podrán extenderse a otros propietarios afectados, de acuerdo con las condiciones establecidas por el organismo.

PURANOTICIA