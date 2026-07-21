SII amplía beneficio tributario a otras 20 comunas afectadas por el sistema frontal

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció la incorporación de 20 nuevas comunas al beneficio que permite declarar y pagar, hasta el próximo 30 de octubre, sin multas ni intereses, los impuestos cuyo vencimiento ocurrió este lunes 20 de julio.

Con esta ampliación, 49 comunas del país podrán acceder a la medida, dirigida a apoyar a los contribuyentes afectados por el sistema frontal.

Las nuevas comunas beneficiadas son:

Región de Coquimbo: Coquimbo, Canela, Los Vilos, La Higuera, La Serena, Paihuano, Monte Patria, Punitaqui y Río Hurtado.

Región de Valparaíso: Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Navidad, Panquehue, Santa María, Quilpué y Villa Alemana.

Región del Maule: Chanco, Pelluhue y Curepto.

De esta forma, los contribuyentes de estas comunas podrán declarar y/o pagar sus obligaciones tributarias mensuales, correspondientes a los Formularios 29 y 50, hasta el viernes 30 de octubre de 2026, sin la aplicación de multas ni intereses.

El SII informó además que la situación de los contribuyentes en las distintas regiones del país continúa siendo evaluada de manera permanente, en conjunto con la Tesorería General de la República, por lo que no se descarta que nuevas comunas sean incorporadas al beneficio durante las próximas horas.

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