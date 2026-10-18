Sichel critica duramente a Quiroz: “O cambia o se debe buscar otro ministro"

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuestionó la conducción económica del Gobierno y emplazó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a asumir un rol político y no limitarse a administrar las finanzas públicas. Además, acusó al ejecutivo de estar “asustado” por el gasto fiscal y criticó la falta de claridad sobre las prioridades de su gestión.

“Oye, si la gente lo está pasando mal, y tú no le puedes dar una buena respuesta porque subió la bencina o porque tenía miedo de quedarse sin pega, o porque le vas a quitar el computador al hijo y tu explicación es que su hijo podía ocupar el computador para ver páginas porno o para venderlo en la feria, es finalmente también tratar de indignar a las personas”, criticó el alcalde en entrevista con La Tercera.

Agregó que “un ministro de Hacienda debería construir política, no solo construir presupuestos. (a Quiroz) Lo veo como un economista que está preocupado de la administración financiera del Estado y no como un ministro”.

“Me tocó trabajar en el gobierno de la Concertación en el sector económico y admiré al ministro de Hacienda Andrés Velasco, que tomaba decisiones políticas contracíclicas. Me tocó trabajar con el presidente Sebastián Piñera, que incluso en minutos de crisis decidía invertir, como con el terremoto”, relató Sichel.

Y contrastó que “hoy veo un Gobierno asustado, apanicado por el gasto fiscal, como volviendo a una derecha ochentera, que cree que administrar financieramente un país es simplemente decir ‘no’”.

“La idea de que solo contrayendo gasto se arregla el país no funciona. O Quiroz cambia y se reinventa en un ministro de Hacienda que entiende de política o se tiene que buscar un ministro político que entienda de políticas públicas y le haga un contrapeso”, aseguró.

Para Sichel “falta un ministro político que diga cuál es el norte del gobierno. No lo veo en (Claudio) Alvarado, esa es la verdad. Puede ser parte del problema que veo que el ministro Alvarado es un parlamentario más, o sea sigue actuando como parlamentario, le dedica mucho tiempo al Congreso, pero no da la discusión de la política pública al interior del Gobierno”.

“Si este es un Gobierno de emergencia, yo me compré esa tesis, entonces, ¿cuáles son las prioridades para gestionar esta emergencia? Escuché tres en la campaña: seguridad, crecimiento económico y ordenamiento del Estado, para decirlo en simple. De esas tres, no he visto la música de la billetera fiscal funcionando en ese orden. No pido que tengan los resultados en seis meses, lo que pido es tener clarito el norte en esta lógica”, finalizó.

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