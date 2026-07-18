SHOA descarta tsunami tras sismo de magnitud 5,7 cerca de la Base Frei

Sin amenaza de tsunami para las costas chilenas concluyó la evaluación realizada por las autoridades tras el sismo registrado durante la tarde de este sábado en las cercanías del Territorio Chileno Antártico.

De acuerdo con los parámetros actualizados por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5,7.

El epicentro fue localizado a 443 kilómetros al este de la Base Presidente Eduardo Frei Montalva, mientras que el hipocentro se situó a 30 kilómetros de profundidad.

En un primer reporte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres había informado una magnitud preliminar de 5,6, con una ubicación a 458 kilómetros al este de la base antártica. Estos antecedentes fueron posteriormente ajustados por el organismo especializado.

Tras analizar las características del movimiento, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada determinó que el evento no reúne las condiciones necesarias para provocar un tsunami en las costas de Chile.

Hasta el cierre de este reporte, no se habían comunicado daños en infraestructura ni personas afectadas como consecuencia del sismo. Las instituciones correspondientes continuarán monitoreando cualquier novedad relacionada con el evento.

PURANOTICIA