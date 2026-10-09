SHOA declaró "estado de precaución" para Rapa Nui e "informativo" desde Arica hasta la Antártica tras terremoto en Panamá

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que se estableció "estado de precaución" para Rapa Nui, tras la evaluación por parte del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) sobre las características del sismo magnitud 7.6 en Panamá.

El movimiento telúrico se registró a las 12:56 hora local y estuvo localizado 57 kilómetros al oeste de Las Tablas.

En tanto, desde la región de Arica y Parinacota hasta el territorio chileno antártico se estableció el "estado informativo".

De acuerdo a la amenaza de tsunami establecida, las horas estimadas de arribo serían las siguientes:

Rapa Nui: 20:41 Hora Insular y 22:41 hora de Chile Continental.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que “se ha declarado estado de precaución para Isla de Pascua, es decir, hay que abandonar la zona de playa en el momento en que Senapred junto con SHOA lo determinen".

Añadió que "se está trabajando en la elaboración de la Alerta Amarilla y monitoreando el resto de la costa”.

Por su parte, SHOA indicó que se debe tener presente que:

La duración de un tsunami puede ser de varias horas.

No necesariamente la primera ola es la más destructiva.

En bahías cerradas los efectos del tsunami se van a ver amplificados.

En puertos, caletas, estuarios y ríos se pueden manifestar fuertes corrientes.

PURANOTICIA