SHOA cancela la amenaza de tsunami para las costas de Chile tras terremoto en Panamá

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) canceló totalmente la amenaza de tsunami para territorio chileno tras reevaluar las condiciones asociadas al terremoto de magnitud 7,6 que sacudió Panamá.

El movimiento telúrico se registró a las 12:56 hora local, a 7 kilómetros al oeste de Ls Tablas.

El Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) modificó la magnitud informada inicialmente del sismo de 8,0 a 7,6 y a partir de las modelaciones efectuadas por el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) y el PTWC, se determinó cancelar la amenaza de tsunami que anteriormente se mantenía para el bloque correspondiente a Rapa Nui.

El SNAM informó que "mantendrá el monitoreo del evento y este será el último boletín que se difunda, a menos que nueva información permita reevaluar la amenaza".

Cabe recordar que previamente, se había establecido el "estado de precaución" para Rapa Nui, tras la evaluación por parte del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) sobre las características del sismo en Panamá.

En tanto, desde la región de Arica y Parinacota hasta el territorio chileno antártico se habia establecido el "estado informativo".

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