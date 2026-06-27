Servel pide al Gobierno desvincular domicilio electoral de exenciones

La presidenta del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, se reunió con la ministra Secretaria General de la Presidencia (S), Constanza Castillo, para abordar la preocupación del Servel respecto de una disposición contenida en el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.

En el encuentro, Figueroa le manifestó los riesgos que implica asociar el domicilio electoral al beneficio de exención de contribuciones para personas mayores de 65 años, ya que esta medida podría afectar la integridad y confiabilidad del registro electoral elaborado por Servel.

La principal preocupación del servicio apunta a que vincular el domicilio electoral con la exención de contribuciones pueda incentivar cambios de domicilio, motivados por el acceso al beneficio y no por la residencia electoral efectiva de las personas.

Esto podría generar distorsiones en el Registro y Padrón Electoral, así como afectar la correcta georreferenciación utilizada para la asignación de locales y mesas de votación.

Además, Figueroa explicó que el domicilio electoral es un dato que la institución debe resguardar y que no necesariamente corresponde al domicilio de una propiedad habitacional, sino que puede responder a otros criterios establecidos por la legislación electoral, como el lugar de trabajo o estudio.

Tras la reunión, la ministra (s) comprometió el ingreso de una indicación al proyecto de ley con el objetivo de evitar dicha asociación y buscar una alternativa que permita resguardar adecuadamente tanto el beneficio como la información electoral.

Desde Servel valoraron positivamente la disposición del Ejecutivo para atender esta preocupación institucional. Asimismo, recordaron que esta materia también ha sido planteada previamente ante Senadores y Diputados durante la tramitación del proyecto.

Al final de la cita, Servel reafirmó su compromiso con la protección de la información del registro electoral y con el resguardo de las condiciones que garantizan la correcta organización de los procesos electorales, esperando que la indicación comprometida sea ingresada a la brevedad para evitar eventuales impactos futuros.

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