Sernac inicia fiscalizaciones a Mall Chinos de todo el país para verificar cumplimientos a la Ley del Consumidor

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una fiscalización enfocada en el comercio minorista del tipo importadoras y tiendas que comercializan variados artículos para el hogar, vestuario, calzado, entre otros, comúnmente conocidos como “Malls Chinos”.

Las acciones se llevarán a cabo por equipos fiscalizadores del Servicio y se desarrollarán a nivel nacional en más de 50 establecimientos.

Estas fiscalizaciones tienen como objetivo verificar que los locales comerciales cumplan adecuadamente con una serie de aspectos establecidos en la Ley del Consumidor (Ley N°19.496) tales como exhibición de precios de los productos; rotulado de los productos esté en idioma castellano; información sobre el derecho a la garantía legal de los productos; aspectos de seguridad como, por ejemplo, informar el “Sello SEC” en artículos electrónicos.

Es importante recalcar que todas las empresas que operan en el país, sin excepción, tienen que ser profesionales y respetar estrictamente las disposiciones establecidas por la normativa que resguarda los derechos de las y los consumidores.

También la Ley exige que los productos comercializados estén correctamente rotulados, lo que implica que estén en castellano, que se informe sobre el uso potencialmente peligroso, medidas de seguridad en caso de ser ingeridos, y las advertencias e indicaciones necesarias para su empleo, entre otros aspectos.

Adicionalmente, los locales deben informar el derecho a la garantía legal, esto quiere decir que, si el producto adquirido sale defectuoso o le falten piezas o partes, se puede pedir la devolución del dinero, cambio del producto o reparación gratuita, todo esto, en un periodo de seis meses desde que se realizó la compra.

En caso de detectar infracciones, y dependiendo de la gravedad, el Sernac podría tomar acciones, por ejemplo, interponiendo denuncias ante la justicia para que se apliquen las multas respectivas, las cuales pueden llegar hasta las 300 UTM por cada infracción, esto es, más de 21 millones de pesos.

En caso de querer presentar un reclamo por esta materia u otra, se puede hacer directamente en Sernac.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 y de manera presencial en las oficinas ubicadas en cada capital regional del país.

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