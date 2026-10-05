Sernac fiscaliza información que entregan las empresas sobre la garantía legal durante el CyberMonday

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una fiscalización al CyberMonday que tendrá como foco la información que entregan las empresas respecto del derecho a la garantía legal, con el objetivo de verificar que las personas consumidoras puedan conocer y ejercerlo adecuadamente al momento de realizar sus compras.

Este derecho opera cuando un producto nuevo presenta una falla o no cumple con las condiciones ofrecidas, y su ejercicio no puede quedar condicionado a que la persona consumidora acepte una determinada alternativa. Por ello, la información entregada por los proveedores debe permitir que las personas conozcan claramente las opciones que contempla este derecho.

En concreto, durante el proceso de inspección digital, los fiscalizadores del Sernac verificarán que las tiendas virtuales cumplan con lo siguiente:

- Información expresa e inequívoca: que el proveedor informe en su sitio web u otros canales digitales de venta, de forma transparente, destacada y sin ambigüedades, la existencia y procedencia del derecho a la garantía legal.

- Plazo legal de seis meses: que se informe el plazo para ejercer la garantía legal en bienes durables, que se indique correctamente que corresponde a seis meses contados desde la recepción del producto.

- Triple opción a libre arbitrio: que se explicite claramente que, ante un producto defectuoso y cuando corresponda ejercer la garantía legal, el consumidor tiene un derecho irrenunciable a optar libremente entre la reparación gratuita, la reposición del producto o la devolución de lo pagado.

MEDIDAS LEGALES

En caso de detectar irregularidades en la información dispuesta en los sitios web, el Sernac adoptará las medidas legales pertinentes, las que pueden incluir citaciones a declarar a representantes legales, oficios de información o denuncias ante los Juzgados de Policía Local, sin descartar el inicio de Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC) u otras acciones colectivas cuando se constaten eventuales afectaciones a las consumidores

La directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, explicó que "en un evento como el CyberMonday, donde se concentra un alto volumen de compras por internet, es fundamental que las personas consumidoras cuenten con información clara y correcta sobre sus derechos. Nuestro objetivo es que quienes compren durante este evento puedan hacerlo con información suficiente y que sus derechos sean respetados".

El proceso de fiscalización considera a empresas participantes del evento oficial organizado por la Cámara de Comercio de Santiago. No obstante, el Sernac también estará atento a aquellos comercios que, sin formar parte de dicho evento, aprovechen la instancia para promocionar productos y servicios mediante ofertas o campañas asociadas al Cyber Monday.

En estos casos, el Servicio realizará un monitoreo que le permitirá revisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC).

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