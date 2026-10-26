Sernac fiscaliza centros de entretención infantil en todo el país para verificar condiciones de seguridad

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que está realizando labores de fiscalización y seguimiento a centros de entretención infantil en distintas regiones del país, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad de sus instalaciones.

Según explicó el organismo, la principal prioridad de estas inspecciones es comprobar que las medidas de seguridad sean adecuadas para el uso de las instalaciones por parte de niños y niñas, reduciendo los riesgos durante las actividades recreativas.

El servicio enfatizó que los proveedores tienen la responsabilidad de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro y prevenir accidentes, así como otras situaciones que puedan poner en peligro la integridad de los menores.

Durante las fiscalizaciones, también se verificará si las empresas incorporaron los ajustes y correcciones solicitados tras inspecciones anteriores realizadas por el organismo, con el fin de asegurar el cumplimiento de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.

La iniciativa se sustenta en el derecho irrenunciable a la seguridad en el consumo y a la protección de la salud. En ese contexto, el Sernac revisará si los centros cuentan con información sobre medidas de seguridad y recomendaciones para prevenir riesgos asociados al uso de los juegos y de la infraestructura en general.

Asimismo, se comprobará en terreno que las superficies de salto, los resortes, tensores, estructuras metálicas y sistemas de transmisión dispongan de protecciones acolchadas continuas y sin puntos expuestos, que puedan provocar atrapamientos, cortes, fracturas u otras lesiones.

El organismo también recalcó que estos establecimientos deben contar con personal encargado de supervisar los juegos y prestar asistencia a los menores cuando sea necesario, como monitores, guardias u otros trabajadores capacitados para cumplir esa función.

De igual forma, se verificará la presencia de señalética visible, clara y en español, que entregue recomendaciones e instrucciones para utilizar de manera segura las instalaciones y los juegos disponibles.

La directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, advirtió que "las empresas deben contar con protocolos, medidas claras y personal preparado, para enfrentar accidentes, y situaciones de riesgo ya que son los responsables de cualquier daño ocasionado por deficiencias en la prestación del servicio".

PURANOTICIA