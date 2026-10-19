Séptimo aniversario del 18-O deja 110 detenidos y 14 carabineros lesionados en una jornada de mayor violencia

Tras el comité policial realizado este lunes, el Gobierno informó que 110 personas fueron detenidas y 14 carabineros resultaron lesionados a nivel nacional durante las manifestaciones por el séptimo aniversario del 18-O. Además de las marchas de la tarde, durante la noche se registraron un bus incendiado, otro vandalizado y un intento de saqueo.

En total, se contabilizaron 43 incidentes violentos, entre los que destacó el incendio de un bus del Sistema RED en la población La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Asimismo, otra máquina fue atacada a pedradas en Lo Hermida, comuna de Peñalolén, mientras que un grupo intentó saquear un supermercado en Maipú.

"Fueron eventos más violentos que el año pasado, menos detenidos, menos eventos pero más violencia", afirmó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

Además, el secretario de Estado calificó a los responsables de estos hechos como "delincuentes, antisociales, sociópatas, gente que busca confundir la manifestación pacífica, con violencia y con cometer delitos".

En esa línea, anunció que "la Subsecretaría de Seguridad Pública está haciendo todos los análisis para presentar todas las querellas con el mayor detalle posible".

"Esto es delincuencia pura y dura, es anarquismo, es generar desorden e inestabilidad. Eso es. Que nadie trate de ponerle otro nombre, al menos desde el punto de vista de este Ministerio de Seguridad, lo enfocamos como hechos delictuales netamente", enfatizó.

"Espero que la condena sea transversal de todos los sectores políticos, Chile fue aprendiendo que era muy mala idea validar la violencia, no condenar la violencia en su minuto", concluyó Arrau.

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