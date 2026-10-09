Senapred reporta 118 damnificados y 147 albergados por sistema frontal entre Coquimbo y Los Lagos

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, informó durante la mañana de este viernes 9, que el evento climático registrado entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos ha dejado 118 damnificados, 147 personas albergadas —principalmente en la región Metropolitana—, 50 aislados y seis lesionados.

Respecto de la región Metropolitana, Cebrián indicó que la activación de quebradas en Lo Barnechea provocó un aluvión en el sector de Las Condes. Al respecto, señaló que "producto de activaciones de quebradas en la comuna de Lo Barnechea, en el sector de Las Condes se generó este aluvión".

Asimismo, advirtió sobre una interrupción preventiva del tránsito en San José de Maipo, específicamente en la ruta G-25, a la altura del sector de San Gabriel. En ese contexto, explicó que "en San José de Maipo en la ruta G-25 en el sector San Gabriel, hay un corte preventivo también por activación de algunos cursos de agua".

La directora de Senapred también informó sobre otras situaciones asociadas al sistema frontal en la región Metropolitana. En particular, detalló que "en la comuna de Lampa tenemos el desborde del estero Lampa y en la comuna de Colina la crecida del río Colina".

En cuanto a las evacuaciones, Cebrián señaló que durante la noche se activó un único mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), destinado a apoyar los procedimientos en la Región Metropolitana. Según explicó, "principalmente en la región Metropolitana para poder apoyar procesos de evacuación durante la noche en la comuna de Talagante para apoyar la evacuación del campamento Ribera del Río".

Finalmente, la autoridad informó que se mantienen vigentes los avisos meteorológicos por viento y posibles tormentas eléctricas en el tramo comprendido entre Coquimbo y la región de Los Lagos. En ese sentido, Cebrián afirmó que "respecto a las condiciones meteorológicas se mantienen vigentes avisos por viento y por probables tormentas eléctricas en toda esta zona entre Coquimbo y la región de Los Lagos".