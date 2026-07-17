Senapred mantiene en tres los fallecidos por sistema frontal y advierte que aún falta el peak de las precipitaciones

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó la mañana de este viernes que se mantiene en tres la cifra de personas fallecidas y en siete la de lesionados a causa del sistema frontal que afecta a diversas regiones del país.

En un nuevo balance de la emergencia, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, advirtió que durante las próximas horas "vamos a experimentar el peak de precipitaciones".

Respecto de las personas afectadas, la autoridad señaló que "se reportan 466 personas albergadas, la mayoría de ellas producto de las evacuaciones preventivas que se realizaron en diversos asentamientos precarios en la región Metropolitana".

Asimismo, informó que "158 personas están aisladas, la mayoría de ellas en la región de Coquimbo producto de la activación de quebradas en algunas comunas".

En relación con los daños materiales, Cebrián detalló que "Respecto a la afectación en viviendas, tenemos cinco destruidas, 96 con viviendas con daño mayor, 700 viviendas con daño menor y 330 viviendas con daños en evaluación".

Finalmente, explicó que las principales afectaciones derivadas del sistema frontal corresponden a acumulación de aguas lluvias, voladuras de techumbres, caída de árboles e interrupción de rutas.

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