Senapred mantiene cuatro alertas rojas entre las regiones de Atacama y La Araucanía

El Servicio Nacional de Prevención de Desastres (Senapred) mantiene al momento cuatro alertas rojas entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

Este viernes la declaró en toda la región de Valparaíso por evento meteorológico y este sábado hizo lo propio en la región de Coquimbo, donde se esperan precipitaciones intensas, viento moderado a fuerte, nevadas moderadas a fuertes y probables tormentas eléctricas.

Mientras la provincia de Huasco, en la región de Atacama, está en alerta roja por evento meteorológico.

A estas se suman las comunas de Cauquenes y Parral, en la región del Maule, por aumento del caudal del río Perquilauquén; y las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, en la región de Valparaíso, por desborde del río Aconcagua.

A su vez, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una actualización de alarma para la totalidad de la región de Coquimbo, donde el sistema frontal se prolongará hasta la noche del martes 21 de julio.

Los montos de lluvia estimados diariamente para la región de Coquimbo son los siguientes:

- Sábado 18 de julio: 40 - 50 mm.

- Domingo 19 de julio: 45 - 55 mm.

- Lunes 20 de julio: 40 - 50 mm.

- Martes 21 de julio: 35 - 45 mm.

PURANOTICIA