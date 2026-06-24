Senadora Vodanovic anuncia que el PS rechazará la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción en el Senado

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó nuevamente la megarreforma impulsada por el Gobierno y reiteró la posición de su colectividad de votar en contra de la iniciativa.

En conversación con Duna, la senadora abordó la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) y sostuvo que "la institucionalidad de nuestro país tiene que operar cuando es necesario, pero tampoco debe servir como herramienta de negociación. Vamos a esperar cómo avanza este proyecto. En las condiciones que hoy día está planteado el artículo evidentemente representa una discriminación respecto de quienes pudieran invertir en el país".

La legisladora argumentó que "lo importante son los efectos que esta reforma tendrá en la ciudadanía. Hay un solo diagnóstico claro y una sola certeza que se puede desprender de este proyecto que es que vamos a tener una menor recaudación".

"Para el Gobierno y para el ministro Quiroz eso se justifica diciendo que este proyecto no busca el equilibrio fiscal sino que lo que busca es el crecimiento. Creo que hay que ponerle énfasis y atención a los efectos que puede provocar esta reforma", añadió.

En esa línea, señaló que "más que pedir tiempo hay que ver si hay real voluntad de diálogo" y afirmó que "si se vota hoy día mantendremos la posición de votar en contra porque tiene efectos perniciosos que no han sido subsanados. Cuando hay tanta advertencia y no hay una detención, vamos directo al precipicio".

En cuanto a la posición del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, Vodanovic aseguró que "él sigue reafirmando sus propuestas. La invariabilidad del problema no son los años ni el monto, son las condiciones y el tema de la igualdad ante la ley".

PURANOTICIA