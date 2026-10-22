Senadora Cariola califica como “un acto de impunidad” la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales

La senadora Karol Cariola repudió las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y emplazó al Gobierno a explicar el criterio administrativo aplicado por el Ministerio de Justicia, además de las medidas de protección para las víctimas.

La parlamentaria recordó que la Ley 21.421 de 2022 establece exclusiones al beneficio de reducción de condenas para determinados delitos sexuales contra menores. Sin embargo, advirtió que persiste una controversia sobre su aplicación a condenas anteriores a su entrada en vigencia, cuestionando que las decisiones administrativas puedan pasar por encima del objetivo de la legislación.

“No puede ser que un criterio administrativo prime sobre el espíritu y la necesidad de la aplicación de una ley”, sostuvo, calificando estas decisiones como “un acto de impunidad”.

En esa línea, la senadora criticó que el Gobierno atribuya a fallos judiciales del máximo tribunal de justicia la responsabilidad por sus decisiones administrativas. “Acá no hay un criterio cerrado de la Corte Suprema. Decir que la Corte Suprema es la responsable cuando no hay una determinación judicial por cada uno de los casos, me parece que es lavarse las manos ”, afirmó.

Asimismo, la congresista advirtió sobre las consecuencias de estas decisiones para las víctimas, especialmente ante las dificultades que enfrentan para obtener justicia. “Cuando estos delitos se comprueban y se condenan, finalmente, encontrarse con mecanismos de rebaja de penas administrativas, la verdad es que es lamentable, es doloroso, y es un acto de impunidad frente a niños y niñas que van a quedar condenados para toda su vida por haber sido víctimas de delitos sexuales”, sostuvo.

Cariola enfatizó que el criterio para impedir estas rebajas de condenas debiera aplicarse independientemente del gobierno de turno, cuestionando cualquier decisión administrativa que permita reducir las penas por delitos sexuales contra menores de edad. “Yo no quiero jugar al empate porque me parece que cualquier acción que dé cuenta de llevar adelante acciones que reduzcan las penas a aquellos que han cometido delitos sexuales contra menores en nuestro país es un acto de impunidad”.

Finalmente, respaldó las acciones de la Defensoría de la Niñez para investigar los casos y emplazó al Ejecutivo a informar sobre la protección de las víctimas. “Quiero emplazar directamente al Gobierno, no solamente a que explique cada uno de los casos, sino que también que diga qué medidas adicionales de protección han incorporado a los niños y niñas que fueron víctimas de estos abusos”, concluyó.

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