Senador Velásquez propone crear registros públicos para identificar a empresarios y profesionales que cometan estafas

El senador Esteban Velásquez (FRVS) propuso la creación de dos nuevos registros públicos destinados a identificar a personas y empresas involucradas en delitos de fraude y estafas, tomando como referencia el Registro de Vándalos e Incivilidades impulsado por el Gobierno.

La iniciativa busca incluir a individuos y sociedades que busquen defraudar al Estado o engañar a la ciudadanía, además de establecer sanciones adicionales para quienes sean condenados por este tipo de delitos.

Entre las medidas planteadas se encuentran la prohibición perpetua del ejercicio profesional, la inhabilitación para contratar con el Estado, la imposibilidad de acceder a beneficios tributarios e, incluso, la cancelación de la personalidad jurídica de las empresas involucradas.

Al respecto, el parlamentario explicó que la propuesta apunta a ampliar el foco de las medidas sancionatorias.

“Ya que queremos perseguir a vándalos e incivilidades, me parece que puede ser muy importante que establezcamos también un registro de profesionales y empresarios que, infringiendo la ley, se le aplique el rigor al máximo”, señaló.

En esa línea, Velásquez sostuvo que la iniciativa está dirigida a quienes cometen delitos económicos y abusos que afectan tanto al Estado como a la ciudadanía.

“Personas naturales y jurídicas que están pensando cómo defraudar al Estado, que están pensando cómo estafar a la gente, desde las colusiones, hasta cualquier abuso que revista un carácter de delito”, afirmó.

El senador argumentó que las sanciones actualmente contempladas en la legislación penal resultan insuficientes para enfrentar este tipo de conductas.

“No bastan hoy día las sanciones que establece el Código Penal, sino que tenemos que ir con cuestiones más de fondo si queremos de verdad atacar o combatir las 'incivilidades de los grandes señores', y con eso intentar que esto no llegue a la raíz misma del Estado”, concluyó.

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