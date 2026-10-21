Senador Velásquez denuncia penalmente pérdidas de US$ 7.700 millones en el fondo E de las AFP

El senador Esteban Velásquez (FRVS) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables por las pérdidas de 7.700 millones de dólares registradas en el fondo E de las AFP.

Según el recurso, los hechos podrían configurar el delito de administración desleal, tipificado en el artículo 470 N.º 11 del Código Penal, sin perjuicio de otras calificaciones jurídicas que puedan establecerse durante el desarrollo de la investigación.

Al respecto, el senador señaló que "durante el presente año, la opinión pública y los cotizantes del sistema previsional han sido testigos de manera alarmante cómo se han sucedido pérdidas considerables e históricas en el valor de los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos".

"Como este hecho nos parece realmente gravísimo es que hemos presentado una denuncia penal en contra de todos quienes resulten responsables por un hecho que a nuestro juicio estaría configurando el delito de administración desleal que tipifica el Código Penal con mucha claridad", añadió.

Asimismo, sostuvo que "nos parece bien que la Superintendencia de Pensiones persiga responsabilidades administrativas".

"No obstante, la denuncia penal que hemos presentado es porque esperamos que el Ministerio Público realice las investigaciones correspondientes y dé cuenta de los responsables por las pérdidas en el valor de las pensiones de miles y miles de trabajadores chilenos", concluyó.

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