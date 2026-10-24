Senador Squella ofrece disculpas a la UDI tras dichos contra Hernán Larraín

A través de una publicación en su cuenta de X, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, confirmó que recibió una llamada del timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, quien le ofreció disculpas por sus declaraciones contra el exministro de Justicia Hernán Larraín Fernández, en medio de una controversia que generó tensiones entre ambas colectividades oficialistas.

El mensaje del dirigente gremialista se conoció luego de que Squella cuestionara públicamente a Larraín, aludiendo a su antigua cercanía con Paul Schäfer, condenado por delitos sexuales y exlíder de Colonia Dignidad.

La controversia se produjo en medio del debate político por la reducción de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales, entre ellas abusadores y violadores de menores, situación que ha generado críticas hacia el Gobierno.

En su publicación, Ramírez informó que el presidente republicano reconoció la necesidad de disculparse por sus palabras y manifestó su intención de contactar directamente al exsecretario de Estado.

"He recibido una llamada del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, en el que se ha disculpado por su publicación. Además, me ha dicho que se comunicará personalmente con el exsenador Hernán Larraín, para ofrecer sus disculpas", informó el timonel UDI.

El diputado también valoró el acercamiento y aprovechó la instancia para reafirmar su disposición a mantener el trabajo conjunto entre los partidos que respaldan al Ejecutivo.

"Agradezco sinceramente el gesto y reitero nuestro compromiso para sacar juntos la tarea que los chilenos nos han encomendado", agregó.

Las declaraciones de Ramírez marcaron un cambio en el tono de la controversia, luego de que previamente calificara como "injuriosas" e "inaceptables" las palabras dirigidas por Squella contra Hernán Larraín.

EL ORIGEN DE LA CONTROVERSIA ENTRE LA UDI Y REPUBLICANOS

El enfrentamiento comenzó el viernes, cuando el exministro de Justicia publicó en X un comunicado relacionado con la aplicación de una modificación legal de 2022 que excluyó a condenados por determinados delitos sexuales de beneficios de reducción de penas.

Larraín, quien encabezaba el Ministerio de Justicia cuando se tramitó esa modificación, defendió que durante la discusión legislativa se había establecido que la exclusión podía aplicarse a condenas anteriores, al tratarse de un beneficio penitenciario y no de una disposición penal.

En su explicación, sostuvo que durante el debate legislativo "quedó claro" que no correspondía aplicar el principio de irretroactividad, pues una reducción de sentencia constituye "de un beneficio carcelario y no de una norma de naturaleza penal".

La intervención del exministro provocó una dura respuesta de Arturo Squella, quien utilizó la misma red social para cuestionarlo mediante una referencia a Paul Schäfer.

"Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schäfer, ¿no crees Hernán?", escribió el presidente republicano.

El comentario generó cuestionamientos desde la UDI y también desde Evópoli, cuyos representantes criticaron el tono empleado por Squella en una discusión que involucraba a dirigentes de sectores políticos que respaldan al Gobierno.

El senador Luciano Cruz-Coke fue uno de los que reaccionó públicamente a la publicación del timonel republicano.

"Arturo, diriges el partido del Presidente. Un mínimo de prudencia exige dominar este exabrupto de ira. Lamentable ventilar todo por acá... así no se necesita oposición", expresó el parlamentario de Evópoli.

Pese a los cuestionamientos, Squella inicialmente mantuvo su posición y respondió a quienes, a su juicio, contribuían a instalar críticas contra el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat.

En ese contexto, apuntó contra "quienes abonan al engaño de la izquierda que intenta hacer ver a una buena persona (el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat) como promotora de beneficios a los peores criminarles que pueden haber".

Sin embargo, la controversia tuvo un nuevo giro cuando el dirigente republicano se comunicó telefónicamente con Guillermo Ramírez para ofrecerle disculpas.

Fue el propio presidente de la UDI quien dio a conocer el contacto mediante su cuenta de X, destacando tanto el gesto de Squella como su compromiso de extender las disculpas a Hernán Larraín.

Con su publicación, Ramírez buscó dejar atrás el enfrentamiento y enfatizar la necesidad de continuar trabajando de manera coordinada, pese a las diferencias surgidas durante la discusión.

Hasta el momento, los antecedentes difundidos confirman las disculpas ofrecidas a Ramírez y la intención de Squella de comunicarse con el exministro, pero no establecen que ese segundo contacto ya se haya concretado.

PURANOTICIA