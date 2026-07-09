Senador Núñez critica acuerdo entre el PPD y Hacienda por la megarreforma y reafirma intención de acudir al TC

El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, cuestionó el acuerdo alcanzado entre sectores de la oposición y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de la discusión de la megarreforma, acusando un quiebre de la unidad opositora y reafirmando que su colectividad recurrirá al Tribunal Constitucional (TC).

En conversación con Radio Duna, el parlamentario sostuvo que algunos sectores de la oposición no dimensionan las consecuencias que, a su juicio, tendría la aprobación de la iniciativa.

"Hay partidos de la oposición, el PPD en especial, pero también a veces liderazgos individuales, que no entienden lo que está pasando en Chile, no tienen conciencia de lo graves que es ser gobernado por la ultraderecha".

"En Chile implica que están quitando beneficios y derechos sociales, y que también se están desfinanciando de forma estructural", añadió.

Respecto del acuerdo entre el PPD y el ministro Jorge Quiroz sobre la rebaja de la invariabilidad tributaria, Núñez aseguró que la decisión rompe el compromiso que existía entre los partidos opositores.

"Es un muy mal acuerdo que rompe un principio básico, que era actuar unidos. Nosotros acordamos el día lunes presentar indicaciones compartidas como partidos de oposición".

En esa línea, el senador reiteró que el Partido Comunista mantiene la decisión de acudir al Tribunal Constitucional, aunque aún resta definir el momento y los aspectos específicos que serán impugnados.

"Como Partido Comunista estamos trabajando con una postura común. Tenemos una posición clara, nítida, común, vamos a ir al Tribunal Constitucional, lo que falta por definir es el momento más oportuno, los temas y eso se va a definir hoy día en la mañana", precisó.

Asimismo, insistió en que la oposición debe actuar de manera coordinada para enfrentar la tramitación del proyecto.

"Para parar esta mala reforma, que beneficia a los súper ricos, y defender las conquistas sociales del pueblo chileno, la oposición debe actuar unida. Nadie solo tiene la fuerza para parar esto y por eso que es tan lamentable que el PPD arrancara solo para delante e hiciera un muy mal acuerdo, que rompe con la unidad".

En relación con la futura votación de la iniciativa en el Senado, Núñez puso en duda que el Gobierno cuente con los votos necesarios para aprobarla y aludió a la situación judicial del senador Alberto Calisto, formalizado por fraude al fisco.

"El Gobierno no tiene 26 votos como saca la cuenta. Me imagino que por un tema ético mínimo, el señor Calisto no va a ir a votar el día miércoles (15 de julio) si aún sigue ejerciendo como senador".

Finalmente, manifestó su expectativa de que los parlamentarios que participaron en el acuerdo con el Ejecutivo no respalden el resto de la megarreforma, advirtiendo que aquello significaría un quiebre irreversible en la oposición.

"Sean tajantes en que esto no los amarra a votar a favor del resto de la megarreforma porque sería un quiebre definitivo, un punto sin retorno".

PURANOTICIA