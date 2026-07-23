Senador Macaya aborda suspensión de votación de megarreforma y advierte riesgo de no compensar recursos a municipios

El senador UDI Javier Macaya, presidente de la comisión mixta que tramita la megarreforma, se refirió a la suspensión de la sesión del Senado destinada a abordar el artículo pendiente del proyecto de ley, asegurando que la decisión respondió a la falta de votos para aprobar una de las materias en discusión.

En conversación con Tele13 Radio, el parlamentario afirmó que la iniciativa ya tiene aprobados sus capítulos principales y estructurales, pero que no estaban los respaldos necesarios para cerrar la votación.

"Ayer (miércoles) no estaban los votos para haber cerrado la votación en algo que también es bien básico, porque ya está agotada la discusión y están aprobados los capítulos más fundamentales y estructurales de la reforma".

Macaya señaló además que ha recogido las inquietudes planteadas por distintos alcaldes respecto a la falta de focalización de la reforma, especialmente en lo relacionado con la rebaja de contribuciones.

"He tenido la oportunidad de escuchar a los alcaldes respecto a la no focalización de esta reforma y particularmente en el tema de rebaja de contribuciones. Pero ese es un tema y es una discusión que, al menos desde el punto de vista del Ejecutivo, está votada".

El senador sostuvo que el principal debate pendiente está relacionado con la compensación de los recursos que dejarían de percibir los municipios producto de esta medida.

"Acá la pregunta que tienen que responder ellos, sus parlamentarios y todo el Congreso es si se va a hacer la devolución de esos recursos o no. Si se quiere hacer una compensación de esos recursos o no. Lo que se arriesgaba ayer, si se ponía en votación y no estaban los 26 votos que se necesitaban, era que no estuvieran esos recursos", indicó.

En esa línea, Macaya afirmó que para algunos sectores la falta de compensación podría no representar un problema, debido a cuestionamientos sobre el manejo de los recursos municipales.

"Para algunos era quizá inocuo. Incluso para parlamentarios del oficialismo que consideran que los recursos de los municipios están mal administrados, que el gasto público municipal ha crecido. Me parece que también es legítimo, y eso es lo que se puso en riesgo".

Finalmente, el senador recalcó que la votación pendiente no estaba relacionada con el contenido general de la reforma, sino exclusivamente con el mecanismo para compensar a los municipios por la disminución de ingresos provenientes de las contribuciones.

"Lo que se estaba votando ayer era solamente la compensación para los municipios, y la respuesta que había que dar era sí o no. Ayer no estaban los votos para decir que sí se tenían que compensar los casi 200 millones de dólares que dejan de recibir los municipios por concepto de las contribuciones", reiteró.

PURANOTICIA