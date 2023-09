Senador Juan Luis Castro espera una nueva prórroga para el fallo de las isapres

El senador del Partido Socialista Juan Luis Castro valoró que la Superintendencia de Salud busque una nueva prórroga para implementar el fallo de las isapres, sobre todo por la necesidad de avanzar en un buen proyecto de ley en esa materia.



"El tiempo legislativo -que coloca un horizonte de aquí a 65 días más- es muy estrecho para que todos los trámites del Congreso puedan completar una ley antes de esa fecha", dijo Castro a radio Cooperativa.



"En ese sentido es que le hicimos ver al Gobierno el inconveniente de que esté en plena tramitación el proyecto de ley y empiecen a regir los plazos de la Suprema. Esto es otro poder del Estado, pero aquí se trata de lo que la ley diga le sirva a las personas y no se vean discriminadas, no se vean expulsadas de una isapre porque está quiebra o peor aún, que hagamos una buena ley pero aun así no haya sustentabilidad y empiece a colapsar el sistema", indicó el parlamentario.



Eso sí, Castro dijo que "el país no puede esperar eternamente que los problemas de salud se arrastren en el tiempo".



Cabe recordar que el fallo de noviembre del año pasado originalmente vencía en mayo del 2023, lo que fue extendido por seis meses más y que se termina en 60 días.



Además, el proyecto de ley corta presentado por el Gobierno no ha sido votado -está recién en su primer trámite-, falta después la Cámara Baja y se debe reservar un tiempo para un posible tercer trámite y una comisión mixta, mucho trabajo aún para los dos meses que quedan.



El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta también se refirió al trabajo que está llevando el Ejecutivo con el proyecto e indicó que es "un escenario extremadamente sensible y delicado en el mundo de la salud".



"Nadie puede esperar y esperar soluciones o que su prestador, su clínica, su establecimiento quiebre o colapse. No puede ocurrir eso. Por eso es que se ha dado esta posibilidad, una prórroga", agregó el senador.



Por último, sostuvo que "más allá de los tiempos, lo que nos importa es que el gobierno sí se comprometa y se involucre de mayor fuerza a lo que ha sido hasta ahora en esa solución".

PURANOTICIA