El senador socialista Fidel Espinoza, quien acompaña al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia, aseguró que "nadie me falsificó" la firma del permiso constitucional de ausencia, en una nueva polémica que además involucra al senador del PS Juan Luis Castro.

Además, el parlamentario criticó la intervención de la Fiscalía Regional de Valparaíso, que abrió una investigación de oficio por la supuesta falsificación de la firma de la senadora Ind-PPD Ximena Órdenes, también en la gira.

De acuerdo a versiones que surgieron este miércoles, el senador Castro -presidente del Comité del Socialismo Democrático- retiró los permisos constitucionales de ausencia de Espinoza y Órdenes para subir el quórum de aprobación del Presupuesto 2027. Sin embargo, tras los reclamos de los senadores en viaje, Castro repuso los permisos.

A través de su cuenta en X, el senador Espinoza escribió: "¿Qué escándalo? Una desprolijidad administrativa no es un delito. Yo también me molesté con lo del permiso constitucional, pero ya está resuelto y aclarado".

"Senador Carter, preocupémonos que Fiscalía de Chile persiga los delitos del crimen organizado, de la corrupción en la política que está en todos lados. Eso demanda la ciudadanía", añadió en referencia al senador independiente en cupo republicano Rodolfo Carter, quien pidió al Senado presentar una denuncia en Fiscalía por la presunta falsificación.

En ese sentido, Espinoza aseguró en su mensaje que "a mí nadie me falsificó la firma. Lo que no quita mi molestia con la bancada por el impasse. Pero es un hecho político".

"Cuando metamos a la Fiscalía a resolver nuestros líos políticos internos, estamos en el peor de los mundos", cerró Espinoza.

Por su parte, Órdenes envió una carta al senador PPD Pedro Araya para leer en la sesión de este miércoles, en la cual manifestó que "quiero señalar de manera categórica que no he retirado mi solicitud de permiso constitucional, no he suscrito ni remitido documento alguno en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi representación con ese propósito".

Finalmente, el senador Castro expresó "a los colegas que están un poco nerviosos, que ese tema reglamentario se resolvió la noche del martes, así que es materia resuelta".

Vale recordar que en octubre pasado, Castro impulsó la remoción del senador Pedro Araya de la presidencia de la Comisión de Constitución por los acuerdos alcanzados con el Gobierno.

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