Senador Cruz-Coke tras inhabilitarse en acusación constitucional contra Grau: "Me pareció leal con las reglas del juego"

El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, se refirió a su inhabilitación en la acusación constitucional contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En conversación con radio Duna, señaló que "importa siempre que los que estamos en política mantengamos ciertas reglas claras, que no se genere conjeturas que siembren eventualmente dudas sobre la legitimidad de los procesos, de las acusaciones públicas".

"En el marco de la presentación de un proyecto de reforma constitucional, que nosotros hicimos con un grupo transversal de senadores para aumentar los requisitos de las acusaciones constitucionales, yo señalé que este show de acusaciones constitucionales, debía terminar", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que "la ineptitud, la incapacidad para administrar, que es lo que sucedió con Grau (...) No es infracción constitucional necesariamente y malversar estos instrumentos parece ser parte del problema que hemos tenido en los dos últimos gobiernos, donde se han aumentado prácticamente por dos el uso de estos instrumentos".

Y explicó que un grupo de personas estimó que "yo habría infringido mi labor como jurado yendo más allá de lo que ellos estimaban razonable. Y en términos de mantener la libertad del debate, yo decidí inhabilitarme".

"Yo no puedo estar haciendo un cálculo menor respecto de cómo afecta esto a quienes impulsan la acusación (...) ellos han solicitado mi inhabilidad, me pareció leal con las reglas del juego dárselas y es parte de lo que me corresponde respecto de mis obligaciones como senador".

El legislador recalcó que "considero que acá se ha mal utilizado un instrumento constitucional constantemente".

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