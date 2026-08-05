Senador Cruz-Coke tras despacho de la megarreforma asegura que la oposición "está absolutamente en el suelo"

El senador Luciano Cruz-Coke se refirió al despacho del proyecto de Reconstrucción Nacional y a la postura de la oposición ante esta iniciativa.

En conversación con Tele13 Radio, el presidente de Evópoli afirmó que “esto es un triunfo sin precedentes. O sea, acá tú sacaste una reforma que por primera vez baja impuestos, le da cierta garantía a los inversores de estabilidad económica, genera las condiciones precisamente para que, después de mucho tiempo, nosotros podamos volver a tener inversión, podamos remover el mercado del trabajo, la economía".

En esta línea, sostuvo que son "razones suficientes para estar celebrando. Además, le propinaste de pasada una derrota enorme a una oposición, al menos en el Senado, que no se abrió a conversar, a diferencia de la Cámara de Diputados con el Partido de la Gente, que sí se abrió a conversar".

El parlamentario aseguró que el ministro de Hacienda, Jorge) Quiroz, "fue tremendamente dúctil, contrariamente a lo que se piensa de él. La oposición está absolutamente en el suelo. No tiene discurso, la única forma que tiene hoy día de tener algún tipo de cohesión es oponerse a lo que sea".

Y planteó que "el discurso de oponerse a lo que sea, lo que ha hecho es que le ha permitido al PDG, por lo menos en la Cámara de Diputados, sobrepasarlos por todas partes, porque el PDG se ha abierto a conversar”.

El legislador insistió en que "tenemos una oposición que es extremadamente ideológico (...) lo que está proponiendo Quiroz es absolutamente necesario e imprescindible para lo que Chile necesita".

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