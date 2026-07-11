Senador Castro por tensiones en el PS: "Ojalá se pudiera lavar la ropa sucia en casa"

El senador Juan Luis Castro (PS) se refirió a las tensiones al interior de los partidos de oposición tras el acuerdo de senadores del PPD con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de la megarreforma.

En conversación con Radio Bío Bío, Castro detalló que la última reunión entre los partidos de oposición fue "más positiva de lo que esperaba, porque hubo mucho sinceramiento del momento difícil y turbulento que han tenido diversos partidos políticos, que es la hora de que la oposición tome un camino serio y claro, que coloque en el eje los problemas de la megarreforma y que, más que intereses de grupo o de partidos, tiene que ver un interés común".

"Todos los presidentes expresaron de algún modo una voluntad de mejora, en el sentido de corregir, de tener cautela, de usar adecuadamente el lenguaje, de no ser disruptivo, sino que ayudar a lo propositivo, que es lo que a la gente le interesa más que la disputa o más que la pirotecnia de dimes y diretes que ha primado desgraciadamente en estos últimos días", comentó

En cuanto al acuerdo del PPD, el legislador explicó que "fue bastante súbito. El presidente del PPD (Raúl Soto) ha sido taxativo en que es un acuerdo parcial que no involucra a todos los senadores PPD, que no es suficiente para que ese partido no deje de concurrir con todos nosotros al Tribunal Constitucional por los temas tributarios y por los temas medioambientales".

"Por lo tanto, quedó como una situación aislada que no va a tener un mayor impacto ni en la votación ni tampoco en la decisión de los partidos políticos opositores de seguir adelante con el esfuerzo de corregir esta megarreforma que está hoy día en un punto delicado, al borde de votarse", añadió.

Respecto a los momentos tensos que se vivieron esta semana en el PS, el senador sostuvo que "han sido días desafortunados en cuanto a la imagen de una institución tan fuerte e histórica como el Partido Socialista, que se vea envuelta en una disputa en donde el origen son más bien los fantasmas que las realidades, donde se ha reafirmado que la institución, la mesa del partido, seguimos vigente y seguimos interlocutando con todos los actores, pero debiera ser muy por sobre la chimuchina, muy por sobre el dimes y diretes que se ha visto en estos días y que no es parte del socialismo en su esencia".

"En todos los partidos, de tanto en tanto se ventilan cosas que ojalá se pudiera lavar la ropa sucia en casa. Eso sería lo óptimo; no siempre ocurre, pero eso no nos mueve un milímetro del propósito de fondo y ese ha sido el rol que me ha tocado en el caso de los senadores, que incluso son senadores PS-PPD y Liberal, en la bancada más grande que hay en el Senado, donde yo estoy jugado al 100% por permanentemente situar a nuestro comité, que es el único comité del Socialismo Democrático estructurado formalmente, como una señal predictora de que en el futuro podemos tener un horizonte con liderazgos y con propuestas mucho más sólidas que representen", afirmó.

Sobre la megarreforma, Castro mencionó que "estamos llegando ya a la recta final; se vota el día miércoles 15, todo en el Senado. Yo creo que estamos en las horas en que se están entregando las últimas indicaciones. A contar del lunes, martes o miércoles entran las votaciones de comisión".

"Yo creo que el gobierno está agotando sus últimos cartuchos de tratar de buscar acuerdos muy parciales sobre ciertos temas puntuales, sabiendo que el corazón de la reforma se ha mantenido relativamente intocable y sabiendo que nosotros vamos a recurrir —claramente toda la oposición— al Tribunal Constitucional en dos sendos escritos, uno de los parlamentarios diputados y otro de los senadores", recalcó.

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