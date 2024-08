Senador Castro afirma que la SEC “es un león sin dientes ni muelas” y las empresas “pueden hacer y deshacer”

El senador Juan Luis Castro (Partido Socialista) se refirió al corte de suministro eléctrico tras las lluvias y abordó las acciones que se podrían tomar desde el Congreso ante esta situación.

En conversación con radio Pauta, el legislador sostuvo que “el temporal desnudó una precariedad enorme en la cobertura de los servicios de distribución eléctrica que son monopolio en el país, regulado, sí, pero con una deficiencia enorme de capacidad de mitigación, de reparación y sobre todo algo que no debiera ocurrir en estos tiempos que es de información plena y transparente a los usuarios respecto a sus tiempos de reposición de suministro”.

“Todos entendemos lo que pasó el jueves y viernes en la zona centro sur, pero otra cosa es que las empresas le digan sinceramente a la gente `mire en el caso suyo el corte es por este motivo (…) y el tiempo estimado de reposición es este`, eso no sucedió”, añadió.

El parlamentario manifestó que “se vio mucho grado de desinformación, confusión, incluso de no respuesta o de anuncios de que la cuadrilla está por llegar, y que no llegó nunca; cosas de ese tipo que irritan a la ciudadanía. Entonces yo creo que es correcto la aplicación de las sanciones anunciadas por la superintendencia”.

Además, mencionó que le han hecho “un emplazamiento concretamente a las empresas, sobre todo a las tres grandes, que son CGE, ENEL y SAESA, que es que ellos dejen de cobrar la tarifa de distribución durante todo el resto del año; si se deja de cobrar, baja la cuenta de la luz un 20% automáticamente”.

“Digámoslo con claridad, no es que aquí hubo un huracán. Fue una intensidad de vientos mayor que lo habitual, que no se veía hace tiempo, sí, pero la precariedad de las instalaciones es lo que quedó en evidencia”, añadió.

El legislador además explicó que “lo único que vamos a hacer en ley, y no es por este episodio en particular, sino que está prometido de antes, a raíz del subsidio, es que todas las multas, que pueden llegar hasta 30 millones de dólares anuales, irán al subsidio y no a las arcas del fisco”.

Asimismo, Castro planteó que “la Superintendencia de Electricidad y Combustible es un león sin dientes ni muelas. Es una institución muy disminuida. Le voy a decir un botón de muestra”.

“En mi zona, que es O’Higgins, trabaja un funcionario con una camioneta y tiene que distribuir la bencina cuando va a controlar la electricidad, cuando va a ver gas y cuando va a ver combustible. Es una cosa paupérrima”, precisó.

Finalmente, afirmó que "entonces, aquí sí que se requiere poder fiscalizador de verdad, porque las empresas pueden hacer y deshacer”.

PURANOTICIA