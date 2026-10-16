Senador Bianchi pide revertir recorte de $4.800 millones al Servel y propone reducir aportes estatales a partidos políticos

El senador independiente Karim Bianchi solicitó al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos (Dipres) que reconsideren el recorte presupuestario aplicado al Servicio Electoral (Servel).

El parlamentario advirtió que la rebaja de más de 4.800 millones de pesos deja a la institución con los recursos justos para operar, afectando áreas clave para el normal desarrollo de los próximos procesos electorales.

Añadió que el ajuste económico impacta directamente en el funcionamiento técnico del organismo, reduciendo fondos indispensables para mantener a un equipo de profesionales especializados y para sostener las plataformas tecnológicas y de ciberseguridad que resguardan los datos y la inscripción de candidaturas.

A juicio del senador, descuidar la infraestructura informática del Servel en la antesala de elecciones representa un riesgo innecesario para la fe pública y la confianza ciudadana en el sistema.

Frente a esta situación, Bianchi cuestionó que se aplique una reducción de esta magnitud al organismo encargado de las elecciones, mientras se mantiene intacto el aporte basal que el Estado entrega de manera permanente a los partidos políticos.

Por ello, solicitó al Ejecutivo que presente una indicación para reponer íntegramente los recursos del Servel, financiando dichos montos mediante una reducción proporcional en los aportes fiscales destinados a las colectividades políticas.

El senador enfatizó que la transparencia de los comicios y la protección de los datos de la ciudadanía no se pueden precarizar para privilegiar el financiamiento político.

En esa línea, sostuvo que cualquier esfuerzo de austeridad económica debe empezar por ajustar las arcas de la política tradicional y asegurar hasta el último peso destinado a garantizar la confiabilidad y legitimidad de las elecciones en Chile.

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