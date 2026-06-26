Senador Araya tras aprobación en general de la megarreforma cuestiona que la oposición "no tuvo capacidad de poder actuar en conjunto"

El senador del PPD, Pedro Araya, aseguró que el plan de Reconstrucción Nacional aprobado solo con votos de la derecha podría tener poca duración en el tiempo y, además, criticó a la oposición por no tener la capacidad de poder actuar en conjunto para presentar una propuesta.

En entrevista con radio Duna, dijo que "la aprobación de la reforma sólo con los votos de la derecha, si bien es cierto, les dio un triunfo parlamentario, está lejos de lograr los objetivos que el propio Presidente se ha planteado, es decir, que se haga una reforma que permita darle estabilidad a la economía chilena”.

Añadió que “estas reformas que se aprueban solamente con un gol político, si no son transversales, corren el riesgo serio de ser eje de la próxima campaña presidencial, y obviamente, si gana un gobierno de centro izquierda o de izquierda, probablemente esta reforma se va a cuestionar, se va a modificar, incluso se puede derogar”.

“El llamado al Gobierno es a sentarse a la mesa con la oposición, escuchar las distintas sugerencias que se han hecho desde la academia, del mundo técnico, a fin de corregir la serie de problemas que sigue manteniendo la megarreforma”, aseguró.

Y además cuestionó que “la oposición no tuvo la capacidad de poder actuar en conjunto. En esto también tiene que existir un esfuerzo por parte de la oposición de poder hacer planteamientos conjuntos respecto de qué es lo que estamos pensando en la megarreforma".

“La oposición no fue capaz de hacer una propuesta conjunta y al final del día lo que apareció en la oposición era un desorden generalizado en que cada uno estaba haciendo cualquier cosa menos una propuesta concreta”, afirmó el parlamentario.

Araya sostuvo que “tenemos que tener un mayor grado de incidencia porque de no incidir probablemente si se aprueba la reforma como está, los efectos negativos que va a tener lo vamos a sufrir durante estos tres años y obviamente va a ser un tema de la próxima campaña de presidencial”.

“Yo lo que espero es que exista un esfuerzo no solamente por parte de la directiva de los partidos, sino también de los senadores de la oposición de poder tener este trabajo durante la semana a fin de poder hacer propuestas concretas y ya no las meras declaraciones de principio respecto de que nos gustaría esto o esto otro”, señaló.

Finalmente, concluyó diciendo que “debemos tener es la capacidad de superar las diferencias que podemos tener hoy y a partir de eso hacer propuestas conjuntas”.

PURANOTICIA