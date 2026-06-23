Senado revisará el próximo martes la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, anunció por medio de su cuenta en "X" que el martes de la semana que viene la Sala de la Cámara Alta revisará la acusación constitucional contra el exministro, Nicolás Grau.

Este martes, los diputados aprobaron el libelo contra el extitular de la cartera de Hacienda por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención.

Ante esto, la parlamentaria de RN señaló en redes sociales que "como presidenta del Senado, con acuerdo de comité, citaré para la votación de la acusación constitucional contra el exministro Grau a sesión de pleno para el próximo martes 30 desde las 10:30 horas".

El Senado actuará como jurado ante el exministro, y en caso de que sea aprobada la acusación, Grau quedará inhabilitado durante cinco años para ocupar cargos públicos.

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