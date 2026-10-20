Senado ratifica a Marcela Sabat y Pedro Huichalaf como nuevos integrantes del directorio de TVN

Poniendo énfasis en los cambios que debiera tener la televisión pública del país, la Sala del Senado aprobó -con 40 votos a favor y 2 abstenciones- el oficio del presidente de la República que propuso a Marcela Sabat y Pedro Huichalaf como nuevos integrantes del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN) por ocho años.

Ambos personeros llegarán a la televisión estatal tras el cese del período de funciones de las exdirectoras María del Pilar Vergara y Marcia Scantlebury, que expiró el pasado 5 de septiembre de 2026.

MIRADA REGIONAL

Durante el debate intervinieron las y los senadores Luciano Cruz-Coke, Beatriz Sánchez, Enrique Lee, Matías Walker, Fidel Espinoza, Vanessa Kaiser y Loreto Carvajal, quienes coincidieron en la importancia de que la televisión pública ponga relevancia en los temas que atañen a las regiones y cumpla un rol distinto al de los canales comerciales.

En tal sentido, se señaló que TVN tiene un “arrastre de cerca de 70 mil millones de pesos”, lo que implica la necesidad de cambiar el modelo de autofinanciamiento que tiene actualmente” y “apostar a ser una TV pública con enfoque cultural, educativo, noticioso y deportivo”.

Asimismo, hubo coincidencia en la Sala en la necesidad de que TVN vele por el pluralismo y “sea portavoz y la imagen de los distintos sectores políticos en todo el país”, por lo que ambos candidatos serían “una buena dupla para fortalecer el carácter público y plural”.

Las y los senadores pusieron énfasis en el carácter regionalista que debería imprimirse a TVN como una forma de reflejar la realidad y necesidades de las distintas zonas del país.

LOS NUEVOS DIRECTORES

Marcela Sabat Fernández es periodista y licenciada en Derecho. Se desempeñó como diputada entre 2010 y 2020 y como senadora desde agosto de 2020 hasta marzo de 2022. Cuenta, además, con formación en política y derecho internacional, alta dirección e inteligencia artificial. Su trayectoria incluye más de diez años como directora y vicepresidenta de la Fundación Miradas Compartidas, además de su participación en otras fundaciones.

Pedro Huichalaf Roa es abogado y candidato al grado de Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile. Fue Subsecretario de Telecomunicaciones entre marzo de 2014 y octubre de 2016 y posee estudios de postítulo en derecho informático, telecomunicaciones, ciberseguridad y seguridad internacional. Se ha desempeñado como asesor jurídico parlamentario, abogado de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y docente universitario. Además, participó en la implementación de la televisión digital terrestre.

(Imagen: @Josefcolagos)

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