Senado ratifica a Leslie Sánchez y Sandra Ponce de León como ministras suplentes del TC

El Senado aprobó el oficio, donde el Presidente José Antonio Kast nominó a Leslie Sánchez Lobos y a Sandra Ponce de León como ministras suplentes del Tribunal Constitucional (TC).

La Sala de la Cámara Alta respaldó la nominación con 42 votos a favor y 1 en contra. Ambas abogadas y magister en derecho habían sido recibidas en audiencia por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, donde expusieron acerca de su trayectoria profesional y la concepción que tienen sobre el Tribunal Constitucional.

Antes de la votación en Sala, el presidente de dicha instancia, el senador Vlado Mirosevic, entregó un informe respecto de ambas candidatas que de acuerdo a la comisión “reúnen los requisitos, formalidades y procedimientos que el ordenamiento jurídico establece para ejercer el cargo”.

Leslie Sánchez Lobos es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Salamanca, y Magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Ha ejercido labores académicas en las universidades de Las Américas, Andrés Bello, Diego Portales, Central y de Valparaíso, además de desempeñar funciones de asesoría legislativa. Fue designada integrante de la Comisión Experta durante el proceso constitucional de 2023, a cargo de la Subcomisión sobre Poder Judicial y órganos autónomos, y ha sido miembro del directorio del Centro de Estudios para el Desarrollo y del Instituto de Estudios Judiciales.

En tanto, Sandra Ponce de León Salucci es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Gabriela Mistral, y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es especialista en Derecho Público.

A lo largo de su carrera ha ejercido diversos cargos directivos tanto en el sector público como privado. Fue abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago; relatora del Tribunal Constitucional; directora jurídica de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y del Trabajo; directora de la Clínica Jurídica de la Pontificia Universidad Católica de Chile; jefa de gabinete de la Presidencia del Tribunal Constitucional, y jefa de las Áreas de Defensa Judicial de Contratos de Concesión y de Defensa Judicial de Expropiaciones del Ministerio de Obras Públicas.

Actualmente es directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Vitacura, y árbitra del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago y de Comisiones Arbitrales de Contratos de Concesión de Obras Públicas. En el ámbito académico, desde 1993 ejerce como profesora de pre y post grado en Derecho público, Administrativo y Constitucional en las universidades Católica de Chile, Finis Terrae, Mayor y Andrés Bello.

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