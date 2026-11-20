El Senado despachó durante la madrugada, y luego de tres jornadas de análisis, el proyecto de Presupuesto 2027, que seguirá su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados la próxima semana. Se estima que varias partidas irán a comisión mixta.

Entre los acuerdos destacados se aprobaron recursos y repusieron programas para vivienda, cultura, gestión de emergencias, protección animal, desarrollo social y educación, entre otros.

El Senado aprobó las partidas de Ministerio Público, Interior, Minería, Vivienda, Cultura, Ciencias y Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social, Educación, Mujer, Tesoro y Articulado.

Sin embargo, la partida de Agricultura fue rechazada tras producirse un doble empate.

Algunos de los aspectos más significativos son:

- En Vivienda destacó el acuerdo por la glosa del DS49, clave para financiar remuneraciones, materiales y subcontratos durante la ejecución de proyectos habitacionales, especialmente en regiones.

- En Cultura se repusieron recursos para programas culturales, incluidos los Sitios de Memoria.

- En Hacienda se repusieron recursos para Senapred y la Ley Cholito.

- En Desarrollo Social se repusieron fondos para el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), la Teletón y la Corporación de Ayuda al Niño Limitado (Coanil).

- En Educación se logró un acuerdo para la reposición de $35 mil millones para el programa “Yo elijo mi PC”, además de recursos adicionales para educación escolar, parvularia y superior.

GRAN ACUERDO EN EDUCACIÓN

Uno de los avances más destacados fue alcanzado en la partida de Educación. El Ejecutivo dio lectura de la indicación sustitutiva de toda la partida que recoge el acuerdo alcanzado en el Senado con un grupo amplio de parlamentarios y, tras un arduo debate, finalmente, la partida fue aprobada por 25 a favor y 2 en contra.

En concreto, agrega $47.927 millones a la partida; además del monto, “se acompañan glosas que fortalecen la gestión de los servicios y dan certeza a sus trabajadores, lo cual se acompañará también de un protocolo con temas a trabajar”, sentenció el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Se repone el programa "Yo Elijo Mi PC", con $35.000 millones, y para la educación superior se incrementan los aportes institucionales que suman $6.300 millones y las universidades podrán usar hasta un 45% de los excedentes de sus fondos solidarios.

Sobre educación parvularia, en Junji se agregan $2.000 millones para inversión en jardines infantiles y se simplifican trámites para el reconocimiento oficial; mientras que la glosa de Integra resguarda las remuneraciones y beneficios vigentes de sus trabajadoras y trabajadores, y se ha habilitado un plan de retiro voluntario.

La enmienda también incluye apoyo a estudiantes, con aumento en los programas de salud escolar (al nivel de 2026) y las becas indígenas agregan $350 millones para apoyar la permanencia y trayectoria educativa de estudiantes de pueblos originarios.

RECHAZO DE AGRICULTURA

Distinta suerte corrió la partida del Ministerio de Agricultura, que finalmente fue rechazada tras producirse un doble empate. El Ejecutivo ingresó indicaciones para reponer los programas presupuestarios completos del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y del Servicio Agrícola y Ganadero (Sag), además de 1.636 millones de pesos adicionales para el pago de bonos de riego.

Sin embargo, se generó un intenso debate respecto de la rebaja de recursos para la agricultura familiar campesina y el impacto del traspaso de los recursos desde el Ministerio de la Mujer (Prodemu) al Indap, lo que a juicio de los parlamentarios afectará directamente a las mujeres campesinas.

El ministro Quiroz informó que entre los meses de diciembre y enero analizarán qué funcionarios de Prodemu pueden seguir apoyando, pues no quieren que se pierda personal especializado. Los argumentos del ministro no fueron acogidos y la partida se rechazó tras doble empate.

Finalmente, los senadores de oposición y la senadora María José Gatica (RN) cuestionaron los recortes al Indap y al Programa de Desarrollo Social, que entrega asesoría técnica y apoyos productivos a pequeños agricultores, y votaron en contra de la partida de Agricultura. Se produjo un doble empate a 14 votos, por lo que fue rechazada.

PURANOTICIA