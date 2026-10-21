Senado despacha a ley proyecto que moderniza la carrera de Carabineros y establece nuevos incentivos

Listo para convertirse en ley quedó el proyecto que moderniza el sistema de incentivos, extiende la carrera a los futuros ingresos a Carabineros de Chile y establece herramientas de gestión de la planta, luego que el Senado aprobara los cambios que hizo la Cámara de Diputados a la iniciativa que forma parte de la Agenda de Seguridad del Ejecutivo.

La mayoría de los cambios fueron aprobados por la unanimidad de la Cámara Alta, a excepción de dos enmiendas que contaron con el voto de mayoría.

La primera de ellas es una disposición que permite que puedan ingresar a la planta quienes se encuentre sujetos a alguna de las salidas alternativas contempladas en el Código Procesal Penal. En el trámite del Senado se impedía esto, pero la Cámara lo eliminó, lo que no generó un respaldo unánime en esta etapa, aprobándose el cambio con 22 votos a favor, 9 en contra y 7 abstenciones.

La segunda enmienda aprobada con 29 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, establece que “serán comprendidos en el retiro temporal los oficiales y el personal civil de nombramiento supremo a quienes el presidente de la República conceda o disponga su retiro, a proposición del General Director”.

MODERNIZACIÓN NECESARIA

Cabe recordar que el proyecto apunta a permitir que Carabineros de Chile pueda responder de mejor manera a las crecientes exigencias del contexto actual en materia de seguridad. Para ello la iniciativa establece mejoras a la carrera funcionaria con el fin de incentivar el mérito, promueve la movilidad interna y refuerza los estándares de ingreso, permanencia y ascenso dentro de la institución. Asimismo, pretende actualizar el régimen formativo y de perfeccionamiento continuo del personal.

DEBATE

Hubo coincidencia en la importancia de modernizar la carrera policial y reconocer de manera más justa la carrera de Carabineros, sobre todo de quienes están más expuestos al riesgo. De ahí que se destacó la modernización del sistema de incentivos, entre ellos, los considerados para la etapa de formación que aumentan de 70 mil a 250 mil pesos los primeros semestres para luego ascender a una cifra mayor.

También se destacó el aumento de la carrera funcionaria para quienes ingresen a la institución, la creación de condiciones e incentivos a la permanencia en la misma y las nuevas herramientas de gestión para la planta.

La figura del Carabinero a prueba con supervisión directa durante el último semestre de formación también se destacó como un avance en los procesos de aprendizaje.

“El proyecto se hace cargo de la retención de capital humano y experiencia, la flexibilidad operativa en terreno y el fortalecimiento de la probidad”, se señaló en el debate y “esto es un avance y un cambio que es impacta en la estructura de Carabineros”, afirmaron.

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