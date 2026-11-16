En condiciones de convertirse en ley quedó el proyecto que establece medidas para contener las alzas de los precios de la gasolina automotriz y el petróleo diésel, y aliviar la carga financiera de las empresas de transporte de carga.

La medida en general -y todas aquellas materias que no fueron objeto de indicaciones, ni solicitudes de votaciones separadas- fueron respaldadas por unanimidad; mientras que se declararon inadmisibles una serie de indicaciones. Asimismo, se solicitaron votaciones separadas para una serie de artículos, entre otros, lo referido a los tramos de recuperación, cuestionando el beneficio para los grandes contribuyentes; al igual que las focalizaciones.

Con todo, la iniciativa establece “techos temporales a los precios” de las gasolinas y del petróleo diésel hasta abril de 2027, revirtiendo alzas recientes para proteger los “presupuestos familiares” y las “actividades productivas”.

Introduce un “alivio financiero para el transporte de carga y pasajeros”, modificando el tratamiento de los montos negativos del impuesto específico e incrementando transitoriamente los porcentajes de recuperación y reintegro de peajes.

Sobre el financiamiento fiscal requerido para implementar estas medidas excepcionales el mensaje precisa que provendrá de los activos del Tesoro Público, garantizando la “sostenibilidad de las finanzas del Estado”.

El proyecto propone contención y techo máximo en el precio de los combustibles, fijando límites tarifarios superiores hasta el 7 de abril de 2027.

Para las gasolinas automotrices, el valor combinado del precio base y la componente variable no podrá superar el nivel vigente al 5 de noviembre de 2026.

Para el petróleo diésel, se revierte el alza previa y se establece un techo tarifario equivalente al precio del 5 de noviembre de 2026, menos $100 pesos por litro. Durante este período se suspende la cláusula de ajuste del artículo 4° de la Ley N° 20.765.

Incluye una escala de recuperación del impuesto específico al diésel. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027, se establece la siguiente escala de reintegro según los ingresos anuales del transportista de carga:

90% para ingresos de hasta 6.000 UF.

65% para ingresos entre 6.000 UF y 20.000 UF.

50% para ingresos superiores a 20.000 UF.

Aumento en la devolución de peajes y propone que, de manera excepcional durante el año 2027, se incrementa del 35% habitual al 70% la devolución parcial de peajes en vías concesionadas para vehículos pesados.

Habrá un crédito tributario para el transporte de pasajeros y, en otro orden, se otorgan tres meses a contar de la publicación de la ley para rectificar declaraciones mensuales de IVA de junio a octubre de 2026 por débitos fiscales declarados de forma incorrecta.

PURANOTICIA