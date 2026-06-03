Senado deriva tramitación de la megarreforma a tres comisiones para su análisis

Por acuerdo de mayoría de los comités de senadores, el proyecto de reconstrucción fue remitido para su estudio en general a la Comisión de Hacienda y para su análisis en particular a las comisiones de Hacienda, de Trabajo y de Medio Ambiente.

La tramitación es similar a la que siguió en la Cámara de Diputados, que aprobó el proyecto el 20 de mayo pasado. Este martes fue visto por primera vez en la sala del Senado, donde se generó un debate por las comisiones que debían revisar el texto.

Senadoras y senadores de oposición plantearon la necesidad de que la iniciativa fuera estudiada por más comisiones, debido a su multiplicidad de materias.

La solicitud fue puesta en votación por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, la cual fue rechazada por mayoría de 24 senadores que se inclinaron porque el proyecto sea analizado por las tres comisiones acordadas en comités.

Así las cosas, la Comisión de Hacienda fue citada para este miércoles 3 de junio para iniciar el estudio del proyecto y el jueves 4 de junio entre las 9:30 y las 11:30 horas.

CÓMO LLEGA EL PROYECTO

Entre las principales normas respaldadas por la Cámara Baja se contó el "corazón del proyecto", esto es, la reducción gradual del Impuesto de Primera Categoría para las empresas del 27 al 23%.

Además, se aprobó la reintegración del sistema de tributación a la renta y la invariabilidad tributaria por 25 años para inversionistas locales o extranjeros por montos superiores a los 50 millones de dólares.

También se respaldó un aumento en 400 millones de pesos del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios para Valparaíso y su extensión a las regiones de Ñuble y del Biobío.

Igualmente, se estableció un crédito tributario al empleo; la exención transitoria del pago de IVA a la compra de viviendas nuevas y el fin del pago de contribuciones por la vivienda principal para las personas mayores de 65 años de edad.

Sin embargo, los diputados rechazaron la eliminación de la franquicia Sence de capacitación y la modificación al Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales que proponía el proyecto del gobierno.

También fueron rechazados los cambios a la Ley de protección a la propiedad intelectual, que permitía el uso, sin pago ni autorización, de creaciones de IA, y un artículo relativo a contratos administrativos de suministro y prestación de servicios del Ministerio de Obras Públicas.

PURANOTICIA