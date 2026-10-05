Senado condena el asesinato de carabinero en Quilleco y pide no normalizar la violencia contra las policías

A través de su presidenta, Paulina Núñez, y de su vicepresidente, Iván Moreira, el Senado expresó su profundo pesar y condenó el asesinato del sargento segundo de Carabineros Jaime Ariel Urrea Burgos, ocurrido en la comuna de Quilleco, región del Biobío.

En una declaración, expresaron que "la Mesa del Senado manifiesta su profundo pesar y condena por el asesinato del sargento segundo de Carabineros Jaime Ariel Urrea Burgos, quien perdió la vida mientras cumplía con su deber de proteger y auxiliar a la ciudadanía en un procedimiento policial en Quilleco".

La declaración añadió que "en menos de diez días, nuestro país vuelve a lamentar el asesinato de un funcionario de Carabineros. Esta situación es profundamente dolorosa y no puede ser normalizada".

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la institución de Carabineros de Chile, y entregamos nuestro reconocimiento a quienes diariamente arriesgan sus vidas al servicio de la seguridad de todos los chilenos", agregó.

"Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con sentido de urgencia y responsabilidad para fortalecer las herramientas de nuestras policías, enfrentar con decisión la violencia y el crimen, y garantizar que quienes atentan contra quienes nos protegen respondan ante la justicia", cerró.

PURANOTICIA