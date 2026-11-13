Senado cita a sesión especial para el lunes para tratar proyectos que buscan contener alzas de combustibles

El Senado citó para este lunes 16 de noviembre a una sesión especial a partir de las 17:00 horas, con el fin de tratar los proyectos que fortalecen la protección de pequeños transportistas de carga y la iniciativa anunciada por el Ejecutivo, en el marco del conflicto con los camioneros.

En ese último caso, se trata del proyecto anunciado en el marco del conflicto con los transportistas que establece medidas para contener las alzas de los precios de la gasolina automotriz y el petróleo diesel y aliviar la carga financiera de las empresas de transporte de carga.

“Nuestro compromiso de legislar con urgencia. Lo haremos de inmediato y el próximo martes tendremos una ley que permita implementar este acuerdo”, dijo la senadora Núñez.

COMISIÓN DE TRANSPORTES

Por su parte, la senadora Camila Flores, presidenta de la Comisión de Transportes del Senado, valoró el entendimiento alcanzado y destacó la disposición de esa instancia para facilitar su implementación legislativa.

La legisladora aseguró que la Comisión que preside está disponible para tramitar las iniciativas que sean necesarias “con la mayor celeridad posible y de manera transversal y contribuir a que estos acuerdos se puedan implementar en el más breve plazo”.

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